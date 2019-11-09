Барселона вдома розгромила Сельту – "блаугранас" очолили турнірну таблицю Ла Ліги, Мессі двічі забив зі штрафного

В рамках матчу 14-го туру Прімери Сельта зазнала нищівної поразки на Камп Ноу.

Барселона розпочала поєдинок дуже непереконливо, граючи на мінімальних швидкостях і швидко втрачаючи м'яч під високим пресингом Сельти. Галісійці у перші 10 хвилин володіли "круглим" 71% ігрового часу, а також організували низку непоганих підходів до штрафного – зокрема, гостям вдалося провести контратаку 4-в-2, яку запороли. Підопічні Ернесто Вальверде виглядали пасивно, навіть не огризаючись.

Тим не менш, перший реальний момент у матчі створили саме каталонці: на 14-й хвилині Мессі обігрався з Роберто й пробив з лінії карного майданчика у лівий кут – Рубен Бланко спіймав м'яч. На 20-й же захисник Сельти Айду підіграв собі рукою неалеко від воріт, внаслідок чого арбітр призначив пенальті. Мессі спокійно виконав удар з "позначки" – 1:0. Цікаво, що перед ударом капітана Ернесто Вальверде зняв з гри Семеду, випустивши на поле Бускетса. Пізніше клуб повідомив, що Нелсон зазнав ушкодження.

Надалі малюнок гри не змінювався. Барса все так же діяла пасивно й дозволяла Сельті загострювати. Зокрема, на 26-й хвилині Аспас завдав прямого удару зі штрафного (трохи неточно), на що Мессі відповів дальнім пострілом в руки Рубену на 32-й. Загалом, матч виглядав трішки нудно, але наприкінці першого тайму Лео зробив його веселішим. На 41-й хвилині він привіз стандарт в метрах 23-х від власних воріт, а Оласа з нього запустив м'яч у правий кут – 1:1. Втім, вже у компенсований час сам Лео зі штрафного з аналогічної дистанції пробив точно під праву стійку – 2:1!

Одразу по перерві міг відзначитись Дембеле, який накрутив двох захисників у карному майданчику Сельти й пробив над дальньою хрестовиною. Не забиваєш ти – забиває Мессі: всього через хвилину каталонці заробили штрафний, а Ліонель знову перетворив його на гол.

Гості отримали шанс скоротити відставання у рахунку на 52-й та 55-й хвилинах, коли Сісто вривався на край карного майданчика й потужно пробивав низом в ближній кут, однак тер Штеген взяв обидва удари. Між цими моментами розташувався постріл Піоне з дальньої дистанції в напрямі лівої дев'ятки – тер Штеген впорався і з ним.

В середині другого тайму реально гольових моментів було обмаль. Найкращий з них "блаугранас" змарнували на 62-й хвилині: Мессі викотив передачу під удар Грізманну з лівого краю штрафного, однак Бланко встиг вийти з воріт, скоротити відстань та парирувати постріл чемпіона світу. Через 10 хвилин вже сам Лео підвів, не дотягнувшись до гострого прострілу Дембеле. Після цього Ернесто Вальверде вирішив зняти з гри Грізманна й випустити в пару до Мессі його друга Суареса.

Луїс отримав можливість забити четвертий гол Барселони 82-й хвилині, пробивши метрів з 20-ти у лівий нижній кут – повз ворота. Сельта огризнулася виходом Фернандеса віч-на-віч, однак Габріель і тер Штегена не зміг переграти, і в офсайд заліз. Зрештою, каталонці добили втомленого суперника на 86-й: затяжна позиційна атака "блаугранас" завершилась відскоком на Бускетса, який метрів з 23-х пробив точно під ліву стійку – голкіпер навіть не поворухнувся.

Сельта, однак, не здавалася, ледь не відквитавши один гол прямим ударом зі штрафного у виконанні Оласи – тер Штеген парирував. Крім того, гості провели кілька непоганих атак, однак врятувати поєдинок шансів вже не було. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Барселони – 4:1.

Таким чином, Барселона набрала 25 очок і очолила турнірну таблицю Ла Ліги, хоча у Реала аналогічна кількість залікових балів. Сельта, маючи в активі лише 9 пунктів, залишилась на сімнадцятій сходинці.