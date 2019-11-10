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Ліверпуль впевнено переграв Манчестер Сіті в головному матчі першого кола АПЛ – грандіозна заявка Клоппа на чемпіонство

20:24 2108 Читать на русском
Ліверпуль впевнено переграв Манчестер Сіті в головному матчі першого кола АПЛ – грандіозна заявка Клоппа на чемпіонство

Мерсисайдці вдома здолали основного конкурента з рахунком 3:1 в рамках 12-го туру АПЛ. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
 
Бернарду Сілва 78’
6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
78’ Бернарду Сілва

Ліверпуль приймав Манчестер Сіті в статусі непереможного лідера АПЛ. Очний поєдинок мав величезне значення в чемпіонських перегонах, адже минулого сезону в схожій ситуації Гвардіола завдав Клоппу першої поразки та взяв титул. Ліверпуль вважався фаворитом сьогоднішнього матчу.

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Манчестер Сіті активніше розпочав матч, але швидкий гол забив Ліверпуль. Вже на шостій хвилині господарі вийшли вперед, коли "містяни" погано впоралися з простою передачею Мане. Фабінью зіграв на підбиранні та вистрелив точно під стійку – 1:0. Епізод став скандальним, адже за мить до гола в протилежному штрафному майданчику м'яч влучив у руку Александеру-Арнольду. Арбітр проігнорував, а відеопомічник не втрутився.

Гості могли швидко відповісти після стандарту – Стерлінг вистрибнув на ближню стійку, але не влучив у площину. Сіті контролював м'яч і ще раз пропустив. Кинджальний укол від Ліверпуля у дві передачі: Александер-Арнольд дав діагональ через пів поля, Робертсон перевів на Салаха, а Мохамед головою розстріляв ворота – 2:0. Була підозра на офсайд у єгиптянина, але VAR з запізненням все прояснив.

І знову гравці Сіті мали більше володіння, але Ліверпуль вибігав на чужі ворота дуже гостро. Агуеро потужним ударом перевірив пильність Аліссона, а прорив Анхеліньо після "стіночки" з де Брюйне призвів до рикошету в стійку від ван Дейка. На іншому кінці поля двічі на ударну позицію вийшов Фірміно: виграв підбирання та запустив над поперечиною, а потім пострілом в руки Браво завершив рейд ТАА.

До кінця першого тайму зберігався насичений футбол на зустрічних курсах – суперники ледь не кожну атаку доводили до удару. Дві спроби Агуеро не допомогли "містянам" скоротити відставання, а Браво потягнув феєричний удар у верхній кут від Салаха та зарадив розгрому. Ліверпуль не мав колосальної переваги, але краще реалізував свої шанси та пішов на перерву з комфортним рахунком.

Ліверпуль – Манчестер Сіті – відео голів і огляд матчу

Другий тайм розпочався за аналогічним сценарієм. Манчестер Сіті великими силами рвонув до чужих воріт, а забив знову Ліверпуль. Хендерсон після вкидання ауту пробіг по флангу до кінця та виконав класну потужну подачу на дальню стійку. Там відгукнувся на активність партнера Мане – удар головою на випередження Браво.

Після третього гола Ліверпуля гра заспокоїлася – господарі грамотно стримували суперника. Манчестер Сіті натомість не сильно й тиснув. Стерлінг старався, бився, але постійно впирався в червону стіну. Рейд Рахіма з лівого флангу в центр завершився заблокованим ударом. Ще він претендував на пенальті, але суддя не вказав на позначку. Гвардіола освіжив атаку заміною Агуеро на Жезуса.

Манчестер Сіті скоротив відставання внаслідок активності Анхеліньо – після прострілу конкурента Зінченка Бернарду більярдно пробив у нижній кут. Клопп просто згорів від люті, адже вважав, що в тому епізоді де Брюйне порушував правила. А через декілька хвилин шаленів вже Гвардіола – м'яч вдруге влучив у руку Александера-Арнольда в штрафному майданчику. Пеп стрибав перед суддями, махаючи двома пальцями, але реакції не було.

Гості активізувалися, декілька разів небезпечно забігли у володіння Аліссона, однак врятувати матч не зуміли. Ліверпуль здобув 11-ту перемогу в 12 турах АПЛ, набрав 34 бали та збільшив відрив від переслідувачів на вершині АПЛ до 8 очок. Манчестер Сіті з 25 пунктами розмістився аж на четвертому місці в таблиці – Лестер і Челсі вище.

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