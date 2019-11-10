Ліверпуль впевнено переграв Манчестер Сіті в головному матчі першого кола АПЛ – грандіозна заявка Клоппа на чемпіонство

Мерсисайдці вдома здолали основного конкурента з рахунком 3:1 в рамках 12-го туру АПЛ. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль приймав Манчестер Сіті в статусі непереможного лідера АПЛ. Очний поєдинок мав величезне значення в чемпіонських перегонах, адже минулого сезону в схожій ситуації Гвардіола завдав Клоппу першої поразки та взяв титул. Ліверпуль вважався фаворитом сьогоднішнього матчу.

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Манчестер Сіті активніше розпочав матч, але швидкий гол забив Ліверпуль. Вже на шостій хвилині господарі вийшли вперед, коли "містяни" погано впоралися з простою передачею Мане. Фабінью зіграв на підбиранні та вистрелив точно під стійку – 1:0. Епізод став скандальним, адже за мить до гола в протилежному штрафному майданчику м'яч влучив у руку Александеру-Арнольду. Арбітр проігнорував, а відеопомічник не втрутився.

Гості могли швидко відповісти після стандарту – Стерлінг вистрибнув на ближню стійку, але не влучив у площину. Сіті контролював м'яч і ще раз пропустив. Кинджальний укол від Ліверпуля у дві передачі: Александер-Арнольд дав діагональ через пів поля, Робертсон перевів на Салаха, а Мохамед головою розстріляв ворота – 2:0. Була підозра на офсайд у єгиптянина, але VAR з запізненням все прояснив.

І знову гравці Сіті мали більше володіння, але Ліверпуль вибігав на чужі ворота дуже гостро. Агуеро потужним ударом перевірив пильність Аліссона, а прорив Анхеліньо після "стіночки" з де Брюйне призвів до рикошету в стійку від ван Дейка. На іншому кінці поля двічі на ударну позицію вийшов Фірміно: виграв підбирання та запустив над поперечиною, а потім пострілом в руки Браво завершив рейд ТАА.

До кінця першого тайму зберігався насичений футбол на зустрічних курсах – суперники ледь не кожну атаку доводили до удару. Дві спроби Агуеро не допомогли "містянам" скоротити відставання, а Браво потягнув феєричний удар у верхній кут від Салаха та зарадив розгрому. Ліверпуль не мав колосальної переваги, але краще реалізував свої шанси та пішов на перерву з комфортним рахунком.

Ліверпуль – Манчестер Сіті – відео голів і огляд матчу

Другий тайм розпочався за аналогічним сценарієм. Манчестер Сіті великими силами рвонув до чужих воріт, а забив знову Ліверпуль. Хендерсон після вкидання ауту пробіг по флангу до кінця та виконав класну потужну подачу на дальню стійку. Там відгукнувся на активність партнера Мане – удар головою на випередження Браво.

Після третього гола Ліверпуля гра заспокоїлася – господарі грамотно стримували суперника. Манчестер Сіті натомість не сильно й тиснув. Стерлінг старався, бився, але постійно впирався в червону стіну. Рейд Рахіма з лівого флангу в центр завершився заблокованим ударом. Ще він претендував на пенальті, але суддя не вказав на позначку. Гвардіола освіжив атаку заміною Агуеро на Жезуса.

Манчестер Сіті скоротив відставання внаслідок активності Анхеліньо – після прострілу конкурента Зінченка Бернарду більярдно пробив у нижній кут. Клопп просто згорів від люті, адже вважав, що в тому епізоді де Брюйне порушував правила. А через декілька хвилин шаленів вже Гвардіола – м'яч вдруге влучив у руку Александера-Арнольда в штрафному майданчику. Пеп стрибав перед суддями, махаючи двома пальцями, але реакції не було.

Гості активізувалися, декілька разів небезпечно забігли у володіння Аліссона, однак врятувати матч не зуміли. Ліверпуль здобув 11-ту перемогу в 12 турах АПЛ, набрав 34 бали та збільшив відрив від переслідувачів на вершині АПЛ до 8 очок. Манчестер Сіті з 25 пунктами розмістився аж на четвертому місці в таблиці – Лестер і Челсі вище.