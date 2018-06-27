Визначили попередні склади груп Другої ліги

Сьогодні під час звітно-виборної конференції ПФЛ в Будинку футболу врегулювали питання організації змагань у Другій Лізі на наступний сезон.

На конференції вирішили, що змагання будуть відбуватись у двох групах. Групи будуть сформовані за територіальним принципом. Попередньо у групах А і Б повинні грати по 11 команд у кожній з груп, проте Нафтовик або Кремінь можуть підвищитись у класі та зменшити кількість команд.

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Попередні склади груп:

Група А: Буковина, Скала, Нива Тернопіль, Нива Вінниця, Поділля, Полісся, Верес, Калуш, Черкаський Дніпро, Чайка, Минай.

Група Б: Мир, Енергія, Нікополь, Таврія, Миколаїв-2, Кремінь, Металург, Кристал, Нафтовик, Реал Фарма, Гірник.

Підвищення в класі залежатиме від розширення УПЛ.

Якщо УПЛ не розширюється, дві команди Другої ліги (найкращі в групах) відразу підвищуються а, інші дві команди (що посіли друге місце у своїх групах) буть грати перехідні матчі з командами Першої ліги. Якщо УПЛ розширюється, то в класі підвищуються лише тріумфатори своїх груп. Дві найгірші команди в групах А і Б вилітають в аматорський чемпіонат.

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"Ми хочемо залишити виліт із Другої ліги до аматорів. Це важливо для нас. У нас надто розмиті умови. Будемо вважати, що цього сезону команди вилетіли. Самі аматори жаліються, що ми неконтрольовано у них "забираємо" клуби", – цитує президента ПФЛ Сергія Макарова ua-football.

Змагання у Другій лізі розпочнуться 21 липня. Команди зіграють 27 поєдинків, тобто три кола.