Швейцарія – Коста-Ріка: красиве прощання команди Кейлора та прагматичні швейцарці, які хотіли шведів

Швейцарія та Коста-Ріка зустрілися в матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2018. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Швейцарія – Коста-Ріка розпочався о 21:00 за київським часом. Гра завершилась внічию 2:2.

Швейцарія – Коста-Ріка – відео голів

Костариканці, які достроково припинили боротьбу на турнірі, розпочали гру набагато жвавіше та вже на 6-й хвилині Зоммеру двічі довелось рятувати свою команду. Спочатку голкіпер збірної Швейцарії виконав сейв та впорався з класним обвідним ударом Кемпбела, а вже за мить він парирував постріл головою від Борхеса в дальній кут.

А на 10-й хвилині, коли Зоммер лише поглядом провів м'яч після гарматного удару Коліндреса, швейцарців виручила поперечка.

Підопічні Петковіча, яких фактично влаштовувала нічия, нікуди не поспішали в атаці, але саме їм судилось відкрити рахунок. Емболо головою скинув сферу на лінію воротарського, а Джемаїлі потужним ударом "прошив" Кейлора.

Другий тайм також розпочався з атак костариканців, які зуміли відновити паритет на 56-й хвилині. Кемпбелл виконав кутовий удар, а Вастон, вистрибнувши вище усіх, головю поцілив у дальній кут.

Швейцарія, мабуть, знаючи про ситуацію в матчі Сербія – Бразилія, не поспішала йти вперед та лише на 78-й хвилині потривожила Коста-Ріку небезпечним моментом, який міг завершитись голом. Дрміч після передачі з правого флангу головою пробив у хрестовину. Однак Йосип не опустив руки і в кінці матчу таки зумів відзначитись, метрів з десяти замкнувши передачу Закарії.

Вже за хвилину в ворота збірної Швейцарії був призначений пенальті, який арбітр згодом скасував, звернувшись за допомогою до VAR. Руїс за мить до фолу перебував у офсайді. Але Браяну таки судилось виконувати "11-метровий", який Тюрпен знову призначив за фол на Кемпбелі. Руїс пробив у поперечку, від якої м'яч відбився у голову Зоммера та зелетів у ворота.

Швейцарія, набравши 5 очок, вийшла у плей-офф з другого місця. Бразилія фінішувала першою – 7 пунктів. В 1/8 фіналу команда Петковіча зіграє проти Швеції.

Прагматична Швейцарія

Команда Петковіча, наче увесь матч знаючи, що відбувається в паралельній зустрічі між Бразилією та Сербією, нікуди не поспішала. Швейцарці з перших хвилин віддали ініціативу костариканцям та старались діяти на контратаках. Однак, навіть відверто економлячи сили на плей-офф, саме європейці двічі виходили вперед та могли вирвати перемогу, якби не безглуздий пенальті у компенсований час. Що й варто відзначити у грі підопічних Петковіча, так це – майже стовідсоткову реалізацію. Вони тричі поцілили у рамку воріт Кейлора Наваса та забили два голи.

Друге місце зовсім не повинно розчаровувати збірну Швейцарії, яка в 1/8 фіналу зустрінеться з Швецією. З непередбачуваними мексиканцями, які у хорошу погоду можуть рознести будь-якого суперника, "наті", можливо, було б набагато складніше.

Красиве прощання "лос тікос"

Симпатична збірна Коста-Ріки припинила боротьбу на турнірі за два тури до завершення групового етапу, тож в заключному матчі могла собі дозволити зіграти у власне задоволення. Зрештою, саме так підопічні Оскара Раміреса і вчинили, красиво попрощавшись з Мундіалем. Коста-Ріка перед матчем проти Швейцарії була єдиною командою на ЧС-2018, яка не відзначалась голами, тож "лос тікос" і сумну статистику підправили, і власних уболівальників потішили. Прихильники Наваса та Ко несамовито раділи кожному голу, немов це – фінал турніру.

А ось футбол костариканців заслуговує окремої похвали. Вони не соромились брати гру на себе, при першій-ліпшій нагоді йшли у обіграш, а інколи навіть дозволяли собі такі трюки, як рабона. Особливо виділявся Кемпбелл, який так намагався показати себе, що виконав майже усе, що було в його технічному арсеналі. Запам'ятався також ветеран Руїс, у якого вкрали гол поперечка та Зоммер.

ЧС-2018, Група E, 3 тур

Швейцарія – Коста-Ріка – 2:2

Голи: Джемаїлі, 31, Дрміч, 88 – Вастон, 56, Зоммер, 90+5 (автогол)