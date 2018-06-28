ЧС-2018 Сербія – Бразилія: впевнена перемога пентакампеонів над європейцями

Бразильці переграли збірну Сербії у матчі третього туру групи E та вийшли до стадії плей-офф ЧС-2018.

Команди розпочали матч досить активно, причому серби не збиралися поступатися пентакампеонам, граючи проти збірної Бразилії достатньо жорстко та зі спортивною нахабністю. Не встигли команди зіграти й десяти хвилин, як підопічні Тіте зазнали перших втрат: Марсело через травму не зміг продовжити гру, а замість нього на полі з'явився лівий бек мадридського Атлетіко Філіпе Луїс.

Сербія – Бразилія – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Бразильці досить довго не могли створити небезпечний момент. Їм це вдалося, коли вже майже 2/3 тайму були позаду: Габріел Жезус уникнув офсайду через позиційну помилку сербських оборонців, вибігав віч-на-віч зі Стойковичем, але занадто довго приймав рішення, і в підсумку його удар заблокували захисники. У сербів момент мав Мітровіч, але його удар через себе пройшов значно вище воріт. А ще за пару хвилин бразильці результативно відповіли: Коутінью віддав прекрасну передачу на Паулінью, який перекинув голкіпера та відкрив рахунок в матчі. Перед самою перервою спроба дальнього удару була у Неймара, але йому не вдалося влучити в дев'ятку.

Бразильці святкують гол Паулінью

У другому таймі серби активніше пішли вперед, але ледь не нарвалися на контратаку: разючий випад "селесао" завершився ударом Неймара, після якого збірну Сербії врятував Стойкович. Підопічні Младена Крстаїча могли забивати у відповідь після рідкісної події – помилки Аліссона, але на шляху добивання від Мітровіча був Тьяго Сілва. Серби відчули "запах крові", та пішли вперед ще більшими силами. Складалося враження, що бразильці не проти такого перебігу подій, адже суперник розгулював біля штрафного майданчика "селесао" досить спокійно, а іноді навіть отримував певну свободу і у межах карної зони. Мітровіч за кілька хвилин знову опинився у епіцентрі подій, коли робив те, що він вміє найкраще – перегравати суперників на "другому поверсі", але цього разу пробив у руки Аліссона.

ЧС-2018: відомі вже 6 пар суперників 1/8 фіналу Мундіалю

Незважаючи на усі атакувальні дії сербів, пентакампеони приборкали суперника після кутового: Неймар подав, а Тьягу Сілва головою відправив м'яч у ворота – 2:0. Одразу після другого забитого м'яча бразильці могли забивати і третій: Філіпе Луїс пробивав по воротах сербів з-за меж штрафного майданчика, а балканців врятував голкіпер. Щастя Стойковіча, що на добиванні не було нікого з бразильців.

В останні 15 хвилин гра трохи заспокоїлася та було помітно, що серби втрачають віру у власні сили. Бразильці ж володіли м'ячем та створювали поодинокі моменти, але більше не забивали, хоча як мінімум пару можливостей для цього втратив Неймар.

У підсумку, пентакампеони впевнено обіграли суперника та вийшли в 1/8 фіналу ЧС-2018, де зустрінуться з Мексикою.

Перемога "селесао" на класі та "вбивчий" барселонський дует

Збірна Бразилії у цій грі продемонструвала різницю в класі, за рахунок якої підопічні Тіте і мають обігрувати команди типу Сербії. Переможний гол у пентакампеонів сконструювали два гравці Барселони: Коутінью віддав ювелірну передачу на хід Паулінью, який дуже легко розібрався з сербським голкіпером. Паулінью вже давно є важливим гравцем для цього складу збірної Бразилії, а Коутінью фактично приніс пентакампеонам декілька очок вже на ЧС-2018: гол у матчі зі швейцарцями, переможний м’яч у ворота Коста Рики та гольова передача в моменті з переможним голом у ворота сербів. Саме Коутінью, а не Неймар, демонструє більше лідерських якостей на полі та реально приносить команді результат.

Паулінью

Сербія – Бразилія: Паулінью – найкращий гравець матчу

Серби не змогли стрибнути вище голови

Європейську збірну у цьому матчі влаштовувала лише перемога, але вона була дуже далекою від підопічних Младена Крстаїча. Серби могли перевернути гру з ніг на голову за рахунку 0:1 у другому таймі, коли вони провели досить потужні 10-15 хвилин, і майже "закрили" Бразилію в штрафному майданчику. Активним був Мітровіч та флангові атакувальні гравці, у сербів були реальні нагоди для того, щоб забити, але вони їх змарнували. Натомість, пентакампеони вже приготували для суперника "холодний душ", який втілив у життя своїм голом Тьягу Сілва.

Сербія часом досить симпатично виглядала на цьому ЧС, але до стадії плей-офф крокують ті, хто цього заслуговує більше.

Сербія – Бразилія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Подальші перспективи пентакампеонів у турнірі

Бразилія, як і деякі інші збірні, що вважалися фаворитами турніру, розпочала груповий етап не дуже впевнено, та й продовжила його перемогою у матчі з Коста Рикою, що була здобута лише у компенсований арбітром час. Збірну ж Сербії бразильці обіграли легше та спокійніше. Є відчуття, що "селесао" набирають форму по ходу турніру та ще не демонстрували усі 100% власних можливостей.

Коутінью проти Мілінковіча-Савіча

Наступним суперником Бразилії стане збірна Мексики, матч якої зі шведами продемонстрував, що у підопічних Осоріо є недопрацювання та слабкі сторони, якими можуть скористатися суперники. При всій повазі до збірної Швеції, Бразилія – це все ж зовсім інший рівень, в першу чергу індивідуальний, та помилки суперника будуть жорстоко каратися бразильцями.

Чемпіонат світу переходить в найцікавішу фазу, коли кожен наступний матч може стати останнім для одного з суперників, отже попереду нас чекає багато чого цікавого.

ЧС-2018. Група E. 3 тур

Сербія – Бразилія – 0:2

Голи: Паулінью, 36, Тьягу Сілва, 68