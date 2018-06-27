Південна Корея – Німеччина: гра майже без моментів під контролем німців у першому таймі

Завершилася перша половина матчу 3-го туру в групі F між збірними Південної Кореї та Німеччини.

Уже зі стартових хвилин матчу німці почали брати під контроль м'яч. Відразу ввімкнулися в гру і флангові оборонці Бундестіму – Гектор і Кімміх (рідше) постійно підключались до атак і намагалися прострілити до карного майданчика. У перші 15 хвилин характерною ознакою поєдинку стала наявність 5-6 корейців у власній зоні біля воріт. Гра ж Німеччини нагадувала ефект пружини: спокійне комбінування в центрі поля, доки Озіл або Кроос не навантажать фланги, розрізавши оборону суперника.

Південна Корея – Німеччина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Не забивши швидкий гол, німці трохи збавили обертів. Посприяла цьому й Південна Корея. Азіати погодилися на темп гри, запропонований німцями, й почали відповідати своїми напівмоментами. На 19-й хвилині Юнг Ву-Йонг сильно пробив зі штрафного, до чого Нойєр виявився неготовим. Мануель не зумів відразу зафіксувати м'яч і лише в останню мить вибив його з ноги Сона, який вже збирався відкрити рахунок у матчі.

Проте, друга половина тайму знову виявилась за підопічними Йоахіма Льова. Вони почали більше уваги приділяти завершенню атак. Зокрема, вирішили кожен свій випад завершувати ударом по воротах. Так, на 33-й хвилині Ройс несподівано отримав вільний простір прямісінько по центру воріт, трохи пройшов із м'ячем і класно пробив метрів із 20-ти. Щоправда, оборонець кинувся під м'яч.

Цей приклад виявився показовим. Ще мінімум тричі корейські захисники до кінця тайму таким же чином відвертали загрозу від власних воріт. Найреальніший момент був у Вернера. На 39-й хвилині Тімо класно увірвався до карної зони із правого флангу й бив за діагоналлю у дальній кут, але самовіддана гра оборонця не дала змоги йому відзначитися.

Дещо випав із гри Леон Горецка. Цілком імовірно, що вже в перерві головний тренер Німеччини змінить його на іншого перевіреного бійця. Наприклад, Мюллєра. Рахунок 0:0 після першого тайму не зовсім відображає хід поєдинку, але свідчить про німецьку кризу зі створенням реальних нагод і їх реалізацією.

ЧС-2018. Група F. 3-й тур

Південна Корея – Німеччина – 0:0 (після першого тайму)