"Якась підробка збірної Німеччини". Катастрофічне фіаско Бундестім на ЧС-2018 – руйнівна реакція соцмереж

"Футбол 24" зібрав першу реакцію експертів та вболівальників на поразку Німеччини від Південної Кореї (0:2) у матчі 3 туру ЧС-2018.

У це неможливо повірити, але у 3-му турі ЧС-2018 Німеччина програла Південній Кореї (0:2) і посіла останнє місце у квартеті F.

Південна Корея – Німеччина – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Чемпіони світу-2014 достроково попрощалися із своєю короною. Причому зробили це у дуже ганебний спосіб, вперше в історії вилетівши ще на етапі групового турніру.

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

Where did Manuel Neuer go?



(Original video via IG/bochythefrenchie) pic.twitter.com/lHwSfLBeCO