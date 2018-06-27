"Якась підробка збірної Німеччини". Катастрофічне фіаско Бундестім на ЧС-2018 – руйнівна реакція соцмереж

"Футбол 24" зібрав першу реакцію експертів та вболівальників на поразку Німеччини від Південної Кореї (0:2) у матчі 3 туру ЧС-2018.
У це неможливо повірити, але у 3-му турі ЧС-2018 Німеччина програла Південній Кореї (0:2) і посіла останнє місце у квартеті F.
Південна Корея – Німеччина – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Чемпіони світу-2014 достроково попрощалися із своєю короною. Причому зробили це у дуже ганебний спосіб, вперше в історії вилетівши ще на етапі групового турніру.
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Південна Корея – Німеччина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було