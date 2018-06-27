Виконком ФФУ затвердив 17 стадіонів, які мають право приймати матчі УПЛ в сезоні-2018/19

Виконком Федерації футболу України визначив список стадіонів, на яких дозволено проводити матчі УПЛ в сезоні 2018/19.

Десна зможе проводити матчі на домашньому стадіоні у Чернігові, стадіон одеського Чорноморця, котрий поки офіційно не повернувся до УПЛ, також отримав дозвіл на проведення матчів у наступному сезоні, повідомляє Sportarena.

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Стадіони в Кропивницькому та Луцьку, а також Метеор та Дніпро-Арена, радше за все, українські клуби будуть використовувати як резервний варіант.

Повний список стадіонів, що отримали дозвіл на проведення матчів:

ОСК Металіст (Харків)

НСК Олімпійський (Київ)

Ворскла ім. Бутовського (Полтава)

Славутич-Арена (Запоріжжя)

Стадіон ім. В.Бойко (Маріуполь)

Арена Львів (Львів)

НІКА (Олександрія)

Україна (Львів)

Динамо ім. В.Лобановського (Київ)

Оболонь Арена (Київ)

Авангард (Луцьк)

Дніпро Арена (Дніпро)

Чорноморець (Одеса)

Зірка (Кропивницький)

ОНСЦ (Чернігів)

НТК им В.Банникова (Київ)

Метеор (Дніпро)

Нагадаємо, новий сезон УПЛ стартує 22 липня за участі 12 команд.

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