Мексика – Швеція: "тріколор" у нокдауні після двох пропущених голів

Мексика та Швеція зустрічаються у матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2018. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Мексика – Швеція розпочався о 17:00 за київським часом. У першому таймі команди голів не забивали – 0:0.

Мексика – Швеція – відео гола

Швеція, яку турнірна ситуація змушувала атакувати з перших хвилин, розпочала активніше та вже в дебюті матчу створила два небезпечні моменти поблизу воріт мексиканців. Спочатку Берг і Тойвонен дивом не зуміли завдати удару з лінії воротарського, а згодом вже Очоа врятував "тріколор" після пострілу Форсберга зі штрафного під поперечку.

Скандинави продовжували тиснути на ворота Очоа і на 12-й хвилині міг відзначатись Берг, завдавши удару ножицями з декількох метрів. Але і цього разу м'яч зовсім трішки не влучив у рамку.

Мексиканці вперше реально загрожували воротам Осльсена на 17-й хвилині, коли Вела з лінії штрафного майданчика фірмовим обвідним ударом цілив в дальній кут, але сфера по-зрадницьки пройшла поруч зі стійкою. А вже за мить супермомент втратив Форсберг, який без опіки метрів з 10-ти в дотик пробив над поперечкою.

А ось на 28-й хвилині аргентинський рефері Нестор Пітана прийняв доволі спірне рішення, не призначивши пенальті у бік воріт збірної Мексики. Після небезпечної скидки головою м'яч влучив у руку Чічаріто, а суддя, скориставшись допомогою відеосистента, вирішив не вказувати на "позначку".

Попри тривалі суперечки тренерського штабу шведів з резервним рефері, гра продовжилась і вже через хвилину міг забивати Берг. Після чергового стандарту м'яч відскочив до ніг шведського форварда, який з вбивчої відстані не зумів переграти неймовірного Очоа. На третій компенсованій хвилині до першого тайму Берг втратив ще одну нагоду, пробивши в бокову сітку воріт. На цьому й звершився класний перший тайм у виконання "трьох корон".

Після перерви шведи продовжували гнути свою атакувальну лінію та справедливо відкрили рахунок. М'яч від ноги Классона відскочив до Аугустінссона, а той з близької відстані просто "прошив" Очоа, який зреагував на удар, але не зумів врятувати свою команду.

На 62-й хвилині шведи й взагалі відправили мексиканців у нокдаун. Берг під час швидкої конратаки був збитий у штрафному майданчику "тріколор" Ектором Морено, а Пітана без вагань призначив пенальті. Холоднокровний Гранквіст потужно пробив у дев'ятку та подвоїв перевагу шведів

ЧС-2018, Група F, 3 тур

Мексика – Швеція – 0:2 (LIVE)

Голи: Аугустінссон, 50, Гранквіст, 60 (пен)