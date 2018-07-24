Головні новини футболу 23 липня: Україна двічі тріумфує на Євро-2018, Динамо і Зоря дізнались суперників в ЛЧ і ЛЄ

"Футбол 24" представляє дайджест топ-новин за 23 липня. Жеребкування Ліги чемпіонів і Ліги Європи, півфіналісти юнацького Чемпіонату Європи та цікаві трансфери.

Україна – у півфіналі Євро-2018 U-19

Славетні традиції фіналістів 2000-го, півфіналістів 2004-го та переможців 2009-го років продовжено. Україна перемогла Туреччину, вийшла у півфінал Євро з першого місця у групі, де виявилась кращою за Францію та Англію, і заразом здобула путівку на Чемпіонат світу 2019 U-20.

Зв'язка Динамо Цітаішвілі-Булеца принесла вже 2 голи на турнірі. У четвер, 26 липня, Україна зіграє проти Португалії. Початок матчу о 14:00. В іншому півфіналі юнацького Чемпіонату Європи зіграють Франція та Італія.

Жеребкування ЛЧ і ЛЄ

Динамо зіграє зі Славією у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Далеко не найгірший варіант з тих, що були, але недооцінювати чехів також не варто. Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо Футбол 24 розповідає все, що потрібно знати про чехів. Перший матч відбудеться 7 або 8 серпня. Дізнавайтесь також усі результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ.

Можливо, навіть важчі суперники трапилися українським клубам у другому за престижністю єврокубку. Зоря зустрінеться з Брагою у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи. Маріуполь має всі шанси зіграти з Бордо, якщо пройде Юргорден. Читайте усі результати жеребкування 3-го раунду кваліфікації ЛЄ.

Трансфери

Динамо віддало Коваля в оренду в Аль-Фатех. Після Реброва настав час українського воротаря підкорювати Саудівську Аравію. Данія, Іспанія, екзотика – географія Максима розширюється з кожни роком.

Лунін на презентації Реала повторив долю 45-мільйонного новачка Вінісіуса, і це не так погано, як могло би здаватись.

Ліверпуль близький до підписання Віди. Екс-захисник київського Динамо може принести Бешикташу 25 мільйонів євро завдяки вдалим виступам на Чемпіонаті світу 2018.