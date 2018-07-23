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Результати жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи

15:52 2952 Читать на русском
Результати жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи
Результати жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи

В швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

Стали відомі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Результати жеребкування:

Тобол / Пюнік – Маккабі Тель-Авів / Раднічкі

Дунайска Стреда / Динамо Мінськ – Зеніт

Аякс / Штурм – Дандалк / АЕК Ларнака

Санкт-Галлен / Сарпсборг – Рієка

Істанбул Башакшехір – Абердін / Бернлі

Зоря Луганськ – Брага

Зоря зустрінеться з Брагою у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи

Хапоель Хайфа / Хабнарфьордюр – Аталанта / Сараєво

Генк / Фола – Шахтар Солігорськ / Лех Познань

Віторул / Вітесс – ПАОК / Базель

Норшелланн / АІК – Партизан Белград / Тракай

Хіберніан / Астерас – Мольде / Лачи

Хайдук Спліт / Славія Софія – Рудар / Стяуа

Севілья / Уйпешт – Жальгіріс / Вадуц

Сігма Оломоуц – Кайрат / АЗ

Бальцан / Слован Братислава – Рапід Відень

Юргорден / Маріуполь – Вентспілс / Бордо

Ліга Європи: стало відомо, з ким зіграє Маріуполь, якщо пройде Юргорден

ЦСКА Софія / Адміра – Стярнан / Копенгаген

Олімпіакос – Люцерн

Осієк / Рейнджерс – Чіхура / Марібор

Гурнік / Тренчин – Фейєнорд

Ягеллонія / Ріу Аве – Гент

Спартак Суботіца / Спарта Прага – Брондбю

Уфа / Домжале – Гонвед / Прогрес

Б-36 Торсгавн / Бешикташ – ЛАСК / Ліллестрьом

Железнічар / Аполлон – Динамо-Брест / Атромітос

РБ Лейпциг / Гекен – Універсітатя

Матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться 9 та 16 серпня.

Теги
Зоря Зоря Маріуполь Маріуполь Ліга Європи Жеребкування ЛЄ
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