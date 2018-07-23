Результати жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи

В швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.
Стали відомі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.
Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Результати жеребкування:
Тобол / Пюнік – Маккабі Тель-Авів / Раднічкі
Дунайска Стреда / Динамо Мінськ – Зеніт
Аякс / Штурм – Дандалк / АЕК Ларнака
Санкт-Галлен / Сарпсборг – Рієка
Істанбул Башакшехір – Абердін / Бернлі
Зоря Луганськ – Брага
Зоря зустрінеться з Брагою у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи
Хапоель Хайфа / Хабнарфьордюр – Аталанта / Сараєво
Генк / Фола – Шахтар Солігорськ / Лех Познань
Віторул / Вітесс – ПАОК / Базель
Норшелланн / АІК – Партизан Белград / Тракай
Хіберніан / Астерас – Мольде / Лачи
Хайдук Спліт / Славія Софія – Рудар / Стяуа
Севілья / Уйпешт – Жальгіріс / Вадуц
Сігма Оломоуц – Кайрат / АЗ
Бальцан / Слован Братислава – Рапід Відень
Юргорден / Маріуполь – Вентспілс / Бордо
Ліга Європи: стало відомо, з ким зіграє Маріуполь, якщо пройде Юргорден
ЦСКА Софія / Адміра – Стярнан / Копенгаген
Олімпіакос – Люцерн
Осієк / Рейнджерс – Чіхура / Марібор
Гурнік / Тренчин – Фейєнорд
Ягеллонія / Ріу Аве – Гент
Спартак Суботіца / Спарта Прага – Брондбю
Уфа / Домжале – Гонвед / Прогрес
Б-36 Торсгавн / Бешикташ – ЛАСК / Ліллестрьом
Железнічар / Аполлон – Динамо-Брест / Атромітос
РБ Лейпциг / Гекен – Універсітатя
Матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться 9 та 16 серпня.