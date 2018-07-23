Динамо віддало Коваля в оренду в Аль-Фатех

Голкіпер Динамо Максим Коваль найближчий рік на правах оренди гратиме за аравійський Аль-Фатех.

Аль-Фатех орендував голкіпера Динамо Максима Коваля. Угода розрахована на 1 рік. Аль-Фатех матиме опцію повноцінного трансферу гравця після закінчення цього терміну, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Раніше наставник киян Олександр Хацкевич зазначав що Коваль шукатиме новий клуб. Контракт голкіпера з Динамо, згідно даних Transfermarkt, чинний до літа 2020 року.

До слова, другу половину сезону 2017/18 25-річний голкіпер провів у оренді в Депортіво, щоправда, взяв участь лише у двох матчах.