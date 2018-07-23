Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехів

"Футбол 24" розповідає про віце-чемпіонів Чехії, які зіграють проти команди Хацкевича у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2018/19.

Празька Славія – один із найдревніших та найтитулованіших клубів Чехії. Започаткована 2 листопада 1892 року студентами-медиками. Спершу – як гурток велосипедистів. Футбольна секція Славії виникла у 1896 році.

До початку Другої світової війни Славія здобула 17 чемпіонських титулів Чехословаччини. Невдовзі додала ще 5 найпрестижніших національних трофеїв. Проте наприкінці 1940-х розпочався тривалий і глибокий спад клубу, який призвів до резонансного вильоту у другий дивізіон. При цьому відбулося перейменування – Славія стала… Динамо. До історичної назви клуб повернувся у середині 60-х.

Загалом у період існування Чехословацької республіки Славія здобула 22 чемпіонські титули і 16 Кубків країни. А ось у Чехії здобуток пражан значно скромніший – 4 чемпіонства (останнє датується сезоном 2016/17) та 4 національні Кубки (чинний володар трофею – у травневому фіналі Славія обіграла Яблонец (3:1).

В історії Славії є один особливий сезон – 1995-96 років. Саме тоді команда, очолювана Францішеком Ципро, здобула золоті медалі вперше за 49 років, а також провела найуспішнішу єврокубкову кампанію у своїй історії, дійшовши до півфіналу Кубка УЄФА. Почергово чехи вибили австрійський Штурм (1:1, 1:0), німецький Фрайбург (0:0, 2:1), швейцарський Лугано (1:0, 2:1), французький Ланс (0:0, 1:0) і навіть Рому (2:0, 1:3). Зупинити Славію вдалося лише Бордо – у півфіналі.

У сезоні 2017/18 Славії не вдалося продемонструвати у єврокубках чогось надзвичайного. Виступ празького клубу, підсиленого українцями Едуардом Соболем та Русланом Ротанем, можна навіть назвати провальним. Чехи не пройшли кваліфікацію ЛЧ, поступившись у раунді плей-офф кіпрському АПОЕЛу (0:0, 0:2). А ось у груповому етапі ЛЄ Славія посіла лише третє місце свого квартету, пропустивши поперед себе не тільки Вільяреал, але й Астану.

Кілька років власником Славії виступає китайська нафтогазова компанія CEFC China, амбіції якої не обмежуються трофеями на внутрішній арені. Тут прагнуть гучніше заявити про себе у єврокубках. Минулого сезону ставка на досвідчених "збитих льотчиків" – Халіла Алтинтопа, Данні, Томаша Нецида, того ж Ротаня – не зіграла. Зараз, пишуть, Славія отримала на трансфери рекордну для себе суму.

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Новачком Славії вже став румунський вінгер Александру Балута. Мініатюрний (166 сантиметрів) хавбек переїхав у Прагу з Універсітаті. Окрім Балути чехи придбали Петара Мусу, хорватського нападника Вікторії Жижков, а також перспективного словацького кіпера Мартіна Вантрубу.

Переважну більшість складу Славії формують місцеві футболісти. Щодо легіонерів, то окрім перелічених вище новачків тут виступають потужний івуарійський центрбек Саймон Делі, камерунський хавбек Майкл Нгадеу-Нгаджуй, словацький півзахисник Якуб Громада і нідерландський форвард Мік ван Бюрен, який, щоправда, вкрай рідко забиває.

Лідер команди – знаменитий 28-річний словацький хавбек Мірослав Стох. Свого часу він пройшов університети Челсі, Фенербахче та ПАОКа, а минулого року повернувся ближче до дому, підписавши із Славією 2-річний контракт. Дуже небезпечний гравець із нестандартним мисленням і поставленим ударом.

Мірослав Стох

Головний тренер Славії – 42-річний чеський спеціаліст Їндржіх Трпішовскі. Він прийшов у команду наприкінці 2017-го і вже має з нею перший здобуток – Кубок Чехії-2018. Раніше Трпішовскі очолював Слован Ліберец та Вікторію Жижков.

Їндржіх Трпішовскі

Домашні матчі Славія проводить на Еден Арені – це найбільший футбольний стадіон Чехії, розрахований, щоправда, лише на 21 тисячу глядачів. Відкритий у 2008 році – з того часу тут виступає не тільки Славія, але й національна збірна країни. У серпні 2013-го Еден Арена приймала матч Суперкубка УЄФА: Баварія розписала з Челсі феєричну нічию 2:2 і здобула трофей завдяки серії пенальті.

У стартовому турі чеської Першої ліги 2018/19 (елітний, звісно ж, дивізіон) Славія розгромила Сигму на її полі – 3:0 (Тецл, 22, Стох, 30, Куфал, 74). Матч відбувся вчора, 22 липня. Наступний матч суперники Динамо проведуть 28 липня – прийматимуть Карвіну.

З українським клубом Славія перетиналася лише одного разу. У серпні 2000-го жереб звів пражан із Шахтарем у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. "Гірники" поступилися в Донецьку (0:1), але у столиці Чехії завдяки голам Воробея та Ателькіна здобули перемогу 2:0 і вперше у своїй історії пробилися в груповий етап євротурніру. Приємні спогади для нас.

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Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів