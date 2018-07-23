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Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

13:16 1351 Читать на русском
Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Стали відомі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Динамо зіграє зі Славією у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Результати жеребкування:

Шлях чемпіонів

Селтік / Русенборг – АЕК Афіни

Црвена Звезда / Судува – Легія / Спартак Трнава

Зальцбург – Шкендія / Шеріф

Кукесі / Карабах – БАТЕ / ХІК

Астана / Мітьюлланд – Динамо Загреб / Хапоель Беєр-Шева

Клуж / Мальме – Лудогорець / Відеотон

Шлях ліг

Стандард – Аякс / Штурм

Бенфіка – Фенербахче

Славія Прага – Динамо Київ

ПАОК / Базель – Спартак Москва

Усі матчі 3-го відбіркового раунду відбудуться 7-8 і 14-15 серпня.

Теги
Ліга чемпіонів Жеребкування ЛЧ
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