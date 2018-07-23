toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНА U-19 - ТУРЕЧЧИНА U-19 ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ АНДРІЙ ЛУНІН ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ

Лунін на презентації Реала повторив долю 45-мільйонного новачка, і це не погано

21:55 1470 Читать на русском

Голкіпер Реала і збірної України Андрій Лунін вперше постав перед вболівальниками у футболці мадридського клубу на "Сантьяго Бернабеу".

Реал презентував Луніна у понеділок, 23 липня. Взявши слово, 19-річний український воротар прочитав чималеньку промову іспанською мовою, що є для нього великим плюсом та вирізняє з-поміж інших наших легіонерів у Європі, які дуже важко вчаться. Цікаво, що Луніна на Сантьяго Бернабеу супроводжував батько та жінка-агент. У такій компанії екс-гравець Дніпра та Зорі урочисто підписав контракт з Реалом.

Реал презентував Луніна: "Він вже показав, чому стане великим воротарем"

Мінус дехто міг би вбачати в тому, що Андрій не отримав ігровий номер. Однак подібне трохи раніше сталось і з іншим новачком Мадрида. Бразилець Вінісіус, який коштував клубу 45 мільйонів євро, також красувався з футболкою без номера, але вже підтвердив, що залишається у команді.

Річ у тім, що зараз майже всі номери зайняті гравцями основної команди. Та й тимчасова відсутність номеру не обов'язково означає те, що на футболіста не розраховують в найближчому сезоні.

Відео презентації Луніна гравцем Реала на Сантьяго Бернабеу

Відхід в оренду наразі залишається одним з найбільш імовірних варіантів продовження кар'єри Луніна, однак презентація у віп-ложі стадіону та перед фанатами на полі є уже достатньо солідним моментом, який додає ваги і впевненості дебютанту.

Варто відзначити, що після відходу Роналду вакантними залишаються хіба що 7-й (його готують для зіркового новачка або когось з нинішньої основи), 16-й і 25-й. Можливо, просто випадковість, але Лунін зробив селфі у роздягальні Реала біля номера, що йде поруч з 15-м. Фанати "вершкових" уже вбачають у цьому певний знак на близьке майбутнє.

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін Статті Фото Головне Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Чорноморець мінімально переміг Олімпік
    Україна — 20:59857 Чорноморець мінімально переміг Олімпік
17
год
:
58
хв
Астана
17:00
Мітьюлланд
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук