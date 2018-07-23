Лунін на презентації Реала повторив долю 45-мільйонного новачка, і це не погано

Голкіпер Реала і збірної України Андрій Лунін вперше постав перед вболівальниками у футболці мадридського клубу на "Сантьяго Бернабеу".

Реал презентував Луніна у понеділок, 23 липня. Взявши слово, 19-річний український воротар прочитав чималеньку промову іспанською мовою, що є для нього великим плюсом та вирізняє з-поміж інших наших легіонерів у Європі, які дуже важко вчаться. Цікаво, що Луніна на Сантьяго Бернабеу супроводжував батько та жінка-агент. У такій компанії екс-гравець Дніпра та Зорі урочисто підписав контракт з Реалом.

Реал презентував Луніна: "Він вже показав, чому стане великим воротарем"

Мінус дехто міг би вбачати в тому, що Андрій не отримав ігровий номер. Однак подібне трохи раніше сталось і з іншим новачком Мадрида. Бразилець Вінісіус, який коштував клубу 45 мільйонів євро, також красувався з футболкою без номера, але вже підтвердив, що залишається у команді.

Річ у тім, що зараз майже всі номери зайняті гравцями основної команди. Та й тимчасова відсутність номеру не обов'язково означає те, що на футболіста не розраховують в найближчому сезоні.

Відео презентації Луніна гравцем Реала на Сантьяго Бернабеу

Відхід в оренду наразі залишається одним з найбільш імовірних варіантів продовження кар'єри Луніна, однак презентація у віп-ложі стадіону та перед фанатами на полі є уже достатньо солідним моментом, який додає ваги і впевненості дебютанту.

Варто відзначити, що після відходу Роналду вакантними залишаються хіба що 7-й (його готують для зіркового новачка або когось з нинішньої основи), 16-й і 25-й. Можливо, просто випадковість, але Лунін зробив селфі у роздягальні Реала біля номера, що йде поруч з 15-м. Фанати "вершкових" уже вбачають у цьому певний знак на близьке майбутнє.