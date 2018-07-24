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Главные новости футбола 23 июля: Украина дважды триумфует на Евро-2018, Динамо и Заря узнали соперников в ЛЧ и ЛЕ

06:59 122 Читати українською
Главные новости футбола 23 июля: Украина дважды триумфует на Евро-2018, Динамо и Заря узнали соперников в ЛЧ и ЛЕ
Сергей Булеца – лучший бомбардир Украины на Евро-2018 U-19

"Футбол 24" представляет дайджест топ-новостей за 23 июля. Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы, полуфиналисты юношеского Чемпионата Европы и интересные трансферы.

Украина – в полефинале Евро-2018 U-19

Славные традиции финалистов 2000, полуфиналистов 2004 и победителей 2009-го годов продолжены. Украина победила Турцию, вышла в полуфинал Евро с первого места в группе, где оказалась лучше Франции и Англии, и заодно получила путевку на Чемпионат мира 2019 U-20.

Связка Динамо Цитаишвили-Булеца принесла уже 2 гола на турнире. В четверг, 26 июля, Украина сыграет против Португалии. Начало матча в 14:00. В другом полуфинале юношеского Чемпионата Европы сыграют Франция и Италия.

Жеребьевка ЛЧ и ЛЕ

Динамо сыграет со Славией в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Далеко не худший вариант из тех, что были, но недооценивать чехов также не стоит. Славия: исторический соперник Шахтера, который будет противостоять Динамо – Футбол 24 рассказывает все, что нужно знать о чехах. Первый матч состоится 7 или 8 августа. Узнавайте также все результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда ЛЧ.

Возможно, даже потяжелее соперники попались украинским клубам во втором по престижности еврокубке. Заря встретится с Брагой в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. Мариуполь имеет все шансы сыграть с Бордо, если пройдет Юргорден. Читайте все результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации ЛЕ.

Трансферы

Динамо отдало Коваля в аренду в Аль-Фатех. После Реброва пора украинскому вратарю покорять Саудовскую Аравию. Дания, Испания, экзотика – география Максима расширяется с каждым годом.

Лунин на презентации Реала повторил судьбу 45-миллионного новичка Винисиуса, но это не так плохо, как могло бы показаться.

Ливерпуль близок к подписанию Виды. Экс-защитник киевского Динамо может принести Бешикташу 25 миллионов евро благодаря удачным выступлениям на Чемпионате мира 2018.

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