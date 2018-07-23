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Ліверпуль близький до підписання Віди

19:37 60 Читать на русском
Ліверпуль близький до підписання Віди
Домагой Віда / Фото ФК Бешикташ

Захисник збірної Хорватії та Бешикташа Домагой Віда може перебратись у чемпіонат Англії найближчим часом.

Керівництво Ліверпуля зацікавлене в підписанні екс-захисника Динамо Домагоя Віди, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, найближчим часом представники "мерсисайдців" відправляться в Туреччину, де повинні провести фінальну стадію переговорів і оформити трансфер Віди.

Турецький клуб має намір отримати 25 млн євро за хорвата.

Нагадаємо, 29-річний захисник збірної Хорватії Домагой Віда, в кінці грудня минулого року перейшов з київського Динамо в Бешикташ.

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Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Домагой Віда Домагой Віда Ліверпуль Ліверпуль Бешикташ Бешикташ
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