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Євро-2018 U-19: Україна перемагає Туреччину і близька до виходу з 1-го місця у півфінал

19:18 1015 Читать на русском
Євро-2018 U-19: Україна перемагає Туреччину і близька до виходу з 1-го місця у півфінал
Євро-2018 U-19: Україна – Туреччина, звіт і рахунок матчу

Україна і Туреччина зустрічаються у 3 турі юнацького Чемпіонату Європи 2018 U-19. Звіт і рахунок матчу читайте на "Футбол 24"

Україна здолала Францію та зіграла внічию проти Англії на шляху до півфіналу. Туреччина ж програла цим суперникам із загальною різницею 2:8. Команда Петракова повинна не програти туркам, аби пробитись в 1/2 фіналу Євро-2018. У разі перемоги та гіршого результату англійців у паралельному матчі можна замахнутись і на перше місце.

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Українці почали, як і анонсував їхній тренер. Віддали м'яч аутсайдерам, зате частенько вибігали в контратаку та частіше пробивали по воротах (6:4 загалом, 2:1 у площину). Один з таких випадів приніс швидкий гол. Знову спрацювала зв'язка атакувальних півзахисників київського Динамо. Гіоргі Цітаішвілі віддав другий на турнірі гольовий пас на Сергія Булецу, і 19-річний хавбек забив свій 2-й гол на нинішньому Чемпіонаті Європи.

У матчі Англії та Франції з рахунком 2:0 перемагає остання, відтак за підсумком перших 45 хвилин Україна виходить у півфінал з 1-го місця, а це означає зустріч за крок до фіналу проти Португалії, що поступилась в групі A лише Італії.

Євро-2018 U-19. Група B, 3 тур

Україна – Туреччина – 1:0 (перерва)

Гол: Булеца, 9

Євро-2018 (U 19)3 тур

Україна U-19 - Туреччина U-19: Понеділок 23 липня 2018

Україна U-19

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Туреччина U-19
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