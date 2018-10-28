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Головні новини футболу 21 жовтня: Ярмоленко через травму пропустить тривалий термін, Інтер здолав Мілан у дербі

22 жовтня 07:00 852 Читать на русском
Головні новини футболу 21 жовтня: Ярмоленко через травму пропустить тривалий термін, Інтер здолав Мілан у дербі
Ярмоленко вибув на кілька місяців / фото: Reuters

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин футболу за 21 жовтня.

Україна

12 тур УПЛ завершився трьома матчами. Львів обіграв Арсенал-Київ завдяки єдиному голу Дуарте. Олімпік з таким же рахунком переміг Чорноморець – В'ячеслав Шевчук здобув першу перемогу в ролі головного тренера команди. У складі Олімпіка дебютував Олексій Гай, який отримав не надто теплі привітання від прихильників команди.

У заключному поєдинку дня Олександрія здолала Карпативідео голів та огляд матчу. Завдяки цьому успіху підопічні Шарана закріпились на 3 позиції, в той час як Карпати зазнали першої гостьової поразки у 2018 році. Крім того, львів'яни перервали рекордну в історії клубу безпрограшну серію у матчах на виїзді, яка тривала ще з 2017 року.

Українці за кордоном

Роман Яремчук перервав безгольову серію. Форвард збірної України відзначився забитим м'ячем у ворота Остенде. Це перший гол Яремчука за більш ніж 2 місяці – востаннє він забивав ще у серпні.

Також черговим голом у складі Динамо Брест відзначився Олексій Хобленко. Роман Зозуля та Василь Кравець у Іспанії отримали лише по жовтій картці.

Гірші справи у Андрія Ярмоленка. Травма, яку отримав українець в матчі проти Тоттенхема, виявилась серйозною. Ярмоленко пропустить близько півроку через травму ахіллового сухожилля і може більше не вийти на поле в сезоні 2018/19.

Інші топ-події дня

Манчестер Сіті прибув до Харкова на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря, який пройде у вівторок. Олександр Зінченко теж прилетів до України.

У міланському дербі Інтер здолав Мілан завдяки єдиному голу на останніх секундах поєдинку, який відвідав і Андрій Шевченко.

Наступником Хулена Лопетегі на чолі Реала може стати колишній півзахисник команди, який зараз очолює молодіжну команду мадридців.

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