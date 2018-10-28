Олександрія перемогла Карпати та перервала рекордну серію львів'ян

Олександрія здолала Карпати у поєдинку 12 туру УПЛ та закріпилась на 3 позиції в турнірній таблиці. Звіт про матч Олександрія – Карпати читайте на "Футбол 24".

Матч Олександрія – Карпати розпочався о 19:30. Перед цим поєдинком львів'яни мали у своєму пасиві 4-матчеву безвиграшну серію в УПЛ та посідали 10 позицію в турнірній таблиці. Олександрія розмістилась на 3 місці, випереджаючи найближчого переслідувача на 4 очки. Перемога над Карпатами дозволяла господарям зміцнити свої позиції у боротьбі за медалі чемпіонату. До слова, матч першого кола завершився перемогою Олександрії з рахунком 2:0.

Лідер Карпат Мар'ян Швед несподівано не потрапив навіть до заявки на гру, хоча раніше готувався до поєдинку разом з партнерами по команді. Втрати були і в господарів – Володимир Шаран у матчі проти своєї колишньої команди не міг розраховувати на травмованих Задераку та Грицука.

Олександрія – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Перші хвилини зустрічі минули доволі спокійно, команди не поспішали форсувати події, тримаючи м'яч переважно у центрі поля. Лише на 9-й хвилині Карраскаль наважився на дальній удар – в руки Паньківу. А от за 2 хвилини господарі відкрили рахунок не без допомоги львів'ян. Після навісної передачі Шастала Мегреміч вибив м'яч незрозуміло куди, той же Шастал не виключився з епізоду та ударом з лівої вразив ближній кут воріт Шевченка. Цікаво, що Шастал забиває вже у третьому поєдинку поспіль – раніше форвард відзначався у воротах Олімпіка та Чорноморця.

Карпати, схоже, не очікували подібного сценарію. Лише на 21-й хвилині гості зуміли відповісти не то навісом, не то ударом Карраскаля – Паньків впевнено забрав м'яч. Натомість гравці Карпат почали грати доволі жорстко – спочатку Карраскаль, а пізніше Бородай отримали по жовтій картці за грубу гру проти своїх опонентів.

На 35-й хвилині хороший момент втратив Гуцуляк. Форвард пройшов кількох суперників та з лінії штрафного майданчика пробив трохи вище воріт. Перед ударом львів'янина м'яч зачепив руку Микицея, проте Катерина Монзуль дозволила продовжувати гру.

Олімпік переграв Чорноморець та здобув першу перемогу під керівництвом Шевчука

До кінця першого тайму Олександрія встигла забити ще раз. Після подачі зі штрафного Банада виграв верхову боротьбу та скинув м'яч на Шастала. Той відкинув на Ковальця, який розібрався із захисниками та відправив м'яч у нижній кут воріт Карпат. 2:0 ще до перерви – Олександрія зробила хорошу заявку на перемогу.

Вже на перших секундах другої половини гри Олександрія оригінально розіграла штрафний, проте м'яч після удару Ковальця забрав Шевченко. Карпати відповіли дальнім ударом Карраскаля в руки Паньківу, а на 54-й хвилині зуміли скоротити відставання в рахунку. Після подачі Мякушка з кута поля Гуцуляк виграв верхову боротьбу та ударом головою пробив Паньківа. За кілька хвилин нападник львів'ян міг зрівняти рахунок, проте не влучив у ворота після класної подачі з флангу.

На 73-й хвилині Паньків врятував Олександрію після удару Варгаса з гострого кута. Через 5 хвилин зовсім трохи забракло Карраскалю, щоб вразити "дев'ятку" воріт господарів – м'яч пролетів поруч з воротами. Підопічні Шарана відповіли ударом Пономаря, який парирував Шевченко. Це був останній небезпечний момент у матчі, який так і завершився мінімальною перемогою Олександрії. Цікаво, що на останніх хвилинах матчу Катерина Монзуль вилучила наставника господарів Володимира Шарана.

Олександрія набрала 25 очок та закріпилась на 3 позиції УПЛ. У Ворскли, яка йде 4-ю, 18 пунктів. Карпати залишились на 10 позиції (10 очок).

До слова, Карпати програли у гостях вперше в 2018 році. Рекордна в історії львів'ян безпрограшна виїзна серія, яка розпочалась 9 грудня 2017 року та налічувала 11 поєдинків, завершилась. Цікаво, що востаннє Карпати програвали на виїзді саме Олександрії – 26 листопада 2017 року підопічні Шарана розгромили "левів" з рахунком 3:0.

УПЛ 2018/19, 12 тур

Олександрія – Карпати – 2:1

Голи: Шастал, 11, Ковалець, 41 – Гуцуляк, 54