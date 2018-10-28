Інтер у компенсований час вирвав перемогу над Міланом

Інтер виграв міланське дербі завдяки голу Мауро Ікарді.

Матч вирізнявся неймовірною жорсткістю, яка дуже часто межувала з жорстокістю обох команд. Футболісти не прибирали ніг у жодному з епізодів і летіли просто у феєричні стики – чого лише коштує зіткнення Більї та Наінголлана на 19-й хвилині, коли Лукас на швидкості влетів прямою ногою в одну ногу Раджі, але той при цьому шипами наступив на гомілкостоп. Обидва футболісти довго підводились на ноги, але через деякий час Наінголлан таки змушений був покинути поле. Не менш жорстким був підкат в опорну ногу Калабрії у компенсований час першого тайму, однак арбітр не побачив тут фолу – і це було далеко не найбільш контроверсійне його рішення.

Ігуаїн порівняв міланське та мадридське дербі

Перші 35 хвилин гри були цілковито за Інтером, який створював момент за моментом і міг відзначитись як мінімум тричі. На 13-й хвилині Мауро Ікарді замкнув подачу на дальню штангу, однак взяття воріт відмінили, вважаючи, що останній дотик до м'яча зробив Весіно – це автоматично ставило Ікарді у офсайд, однак повтори так і не дали чіткої відповіді на питання щодо легітимності відміни. На 34-й же після удару з розвороту у виконанні все того же Весіно м'яч влучив у штангу. До цього Доннарумма рятував після удару Перішича в дальній кут.

Мілан прокинувся наприкінці тайму, перехопивши ініціативу. На 42-й хвилині Мусаккіо замкнув скидку на дальню штангу, однак арбітр скасував і цей гол – і знову через офсайд, але цього разу залізний. На останніх же секундах Кесьє класно перевів м'яч на Чалханоглу, а той, прибравши Врсалько, потужно приклався до м'яча метрів з 23-х – вище воріт! Втім, навіть під час свого піднесення Мілан міг пропустити, якби Ікарді на 41-й хвилині дотягнувся до м'яча і замкнув простріл з правого краю штрафного, а Весіно на 43-й не пробив з метрів 10-ти над воротами.

Другий тайм почався не так активно, як перший, а якість моментів була на порядок гіршою. Це не в останню чергу пов'язано з Ікарді, який просто розчинився на полі у даний відрізок гри. Тим не менш, Інтер зумів повернути ініціативу та кілька разів міг відзначитися: так, на 58-й хвилині після удару Політано м'яч пройшов у сантиметрах від дальньої штанги, а на 62-й Весіно головою замкнув передачу Врсалько – над поперечиною. У Мілана був лише слабенький удар Бонавентури головою на 59-й хвилині, а в основному "россо-нері" відбивалися – робили це досить впевнено.

Шевченко відвідав матч Інтер – Мілан

Друга половина тайму відверто розчарувала. Так, у ньому відчувався нерв і градус, але сам зміст гри істотно здав. Інтер відчайдушно намагався прорвати оборону Мілана, а той не менш відчайдушно оборонявся. У "нерадзуррі" можна згадати кілька неточних ударів у виконанні Політано та Борхи Валеро, а найбільш близькими до голу вони були на 81-й, коли Ікарді замкнув подачу Кейта ударом головою по дузі – Борха мав шанс його підправити у ворота, але Доннарумма був першим на м'ячі. Мілан відповів кількома пострілами Сусо, нанебезпечніший з яких відбувся на 82-й хвилині – він був завданий з меж штрафного, але вийшов дуже слабеньким. Здавалося, що матч завершиться без голів, але на 90+2 хвилині Весіно несподівано вирізав прекрасну передачу з правого флангу, а Ікарді головою замкнув її у ворота – 1:0!

Інтер набрав дев'ятнадцять очок та піднявся на третю позицію, а Мілан залишився на дванадцятому місці, маючи у активі 12 очок.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 9-й тур

Інтер – Мілан – 1:0

Гол: Ікарді, 90+2