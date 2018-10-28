Олімпік переграв Чорноморець та здобув першу перемогу під керівництвом Шевчука

У матчі 12-го туру УПЛ Олімпік завдяки голу Дегтярьова здобув мінімальну перемогу над одеським Чорноморцем.

Перший тайм виглядав досить динамічно. Перша його половина однозначно була за Олімпіком, який захопив територіальну перевагу й почав створювати моменти з перших хвилин – так, Гай, якого недружньо зустріли фанати, вже на 2-й пробив головою над поперечиною, а Дегтярьов та Балашов завдали кілька перспективних ударів.

Одесити змогли вирівняти гру ближче до середини тайму, створивши найбільш небезпечний момент у ньому – на 27-й хвилині Бабенко з кількох метрів після відскоку розстрілював ворота донеччан, але Махновський врятував. На 40-й же Костянтину довелося парирувати класний удар Коваля зі штрафного, а ще через дві хвилини ударом головою пробив Чорній – м'яч приземлився на сітку зверху.

У другому таймі Олімпік знову перехопив ініціативу, змусивши вступати у гру голкіпера Чорноморця. На 50-й хвилині Літовченко врятував свою команду, витягнувши з-під поперечини удар Політила зі штрафного. Після цього "морякам" вдалося перевести гру у типову УПЛівську боротьбу і навіть створити момент на 66-й хвилині, коли Татарков змістився і пробив у ближній кут – Махновський взяв цей постріл. У в'язкій боротьбі гра йшла до голу – і одесити привезли його на свої ж ворота. На 70-й хвилині Міщенко віддав жахливий пас на Літовченка, відігравши свого воротаря, а Дегтярьов скористався ситуацією та закотив м'яч у порожні ворота – 1:0. І без того слабка гра Чорноморця попереду після цього повністю розладилась, і донеччани впевнено довели матч до фіналу.

Таким чином, Вячеслав Шечук здобув першу перемогу в ролі головного тренера Олімпіка, який набрав п'ятнадцять очок та піднявся на шосту сходинку в турнірній таблиці. Чорноморець залишився з дев'ятьма очками на передостанній позиції.

Чемпіонат України 2018/2019, 12-й тур

Олімпік – Чорноморець – 1:0

Гол: Дегтярьов, 70