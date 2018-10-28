Шахтар – Манчестер Сіті: гості прибули до Харкова на матч Ліги чемпіонів

Гравці Манчестер Сіті на чолі з наставником Хосепом Гвардіолою вже в Україні.

Літак з гравцями, тренерським штабом та персоналом "містян" вже приземлився у Харкові, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Головний тренер англійського клубу Хосеп Гвардіола взяв на матч 21-го гравця, серед яких є і український легіонер Олександр Зінченко.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться у вівторок на ОСК Металіст, стартовий свисток пролунає о 22:00. Раніше наставник англійського клубу заявляв, що команда вирушить додому в середу після матчу.

Манчестер Сіті займає другу сходинку в групі з 3-ма очками, Шахтар посідає третє місце (2 очки). Очолює групу французький Ліон з 4-ма пунктами.

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