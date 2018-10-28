toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

"Це жахливий удар для Вест Хема": Ярмоленко вибув надовго – стали відомі результати обстеження

21 жовтня 18:18 16541 Читать на русском
"Це жахливий удар для Вест Хема": Ярмоленко вибув надовго – стали відомі результати обстеження
Андрій Ярмоленко і Марко Арнаутовіч після травми українця

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко отримав важку травму в дербі проти Тоттенхема. Він точно пропустить матчі збірної України і вже не зіграє у 2018-му році.

Ярмоленко порвав ахіллове сухожилля у зустрічі, яка завершилась не зовсім справедливою поразкою його команди в АПЛ. Справдились найгірші прогнози клубу. Ця травма вивела без двох днів 29-річного українця з ладу на тривалий період. Одразу декілька авторитетних англійських ЗМІ (Independent, London Evening Standard, Mirror, Claretandhugh) повідомили, що екс-гравець Динамо і Борусії не зіграє протягом найближчих півроку. Фактично це означає кінець сезону для нього.

"Ярмоленко vs прокляття": як фанати Вест Хема реагували на травму українця, а вболівальники Тоттенхема ображали Андрія

"Нам не пощастило. Це жахливий удар для клубу", – так джерела у Вест Хемі прокоментували результати недільного медогляду. Ярмоленко змушений лягти на операцію цього тижня. Замінити Андрія повинні досвідчені Майкл Антоніо та Роберт Снодграс, а також молодий Грейді Діангана.

Це вже третій новачок Вест Хема, який вибув надовго. Колумбійський півзахисник Карлос Санчес не зіграє як мінімум протягом 4-х місяців. Джек Вілшер також досі відновлюється після операції на гомілкостопі.

Через подібну травму, як в Ярмоленка, "золотий" Чемпіонат світу пропустив французький захисник Арсенала Лоран Кошельни. Гравець травмувався у травні і не зможе допомогти "канонірам" ще орієнтовно місяць.

Англія9 турЛондон Стедіум (Лондон)

Вест Хем - Тоттенхем: Субота 20 жовтня 2018

Вест Хем
Матч завершено
0 : 1
Тоттенхем
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Головне Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Українці за кордоном Збірна України Вест Хем - Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
53
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук