"Це жахливий удар для Вест Хема": Ярмоленко вибув надовго – стали відомі результати обстеження

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко отримав важку травму в дербі проти Тоттенхема. Він точно пропустить матчі збірної України і вже не зіграє у 2018-му році.

Ярмоленко порвав ахіллове сухожилля у зустрічі, яка завершилась не зовсім справедливою поразкою його команди в АПЛ. Справдились найгірші прогнози клубу. Ця травма вивела без двох днів 29-річного українця з ладу на тривалий період. Одразу декілька авторитетних англійських ЗМІ (Independent, London Evening Standard, Mirror, Claretandhugh) повідомили, що екс-гравець Динамо і Борусії не зіграє протягом найближчих півроку. Фактично це означає кінець сезону для нього.

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"Нам не пощастило. Це жахливий удар для клубу", – так джерела у Вест Хемі прокоментували результати недільного медогляду. Ярмоленко змушений лягти на операцію цього тижня. Замінити Андрія повинні досвідчені Майкл Антоніо та Роберт Снодграс, а також молодий Грейді Діангана.

Це вже третій новачок Вест Хема, який вибув надовго. Колумбійський півзахисник Карлос Санчес не зіграє як мінімум протягом 4-х місяців. Джек Вілшер також досі відновлюється після операції на гомілкостопі.

Через подібну травму, як в Ярмоленка, "золотий" Чемпіонат світу пропустив французький захисник Арсенала Лоран Кошельни. Гравець травмувався у травні і не зможе допомогти "канонірам" ще орієнтовно місяць.