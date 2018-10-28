Зозуля не допоміг Альбасете перемогти Альмерію, Луго з Кравцем тріумфують над Хімнастіком

Відбулись чергові матчі 10-го туру Сегунди за участі команд українських легіонерів.

Альбасете приймав Альмерію. Господарі вже на 8-й хвилині залишились у меншості, проте не збирались здаватись і в першому таймі нічим не поступали супернику. Після перерви Альбасете навіть зміг вийти вперед, але чисельна меншість далась взнаки і до кінця матчу гості зуміли зрівняти рахунок.

Яремчук голом допоміг Генту знищити Остенде, Андерлехт Макаренка переміг Серкль Брюгге

Український форвард господарів Роман Зозуля відіграв весь матч, але зумів "відзначитись" лише жовтою карткою.

Хімнастік був відвертим аутсайдером у виїзному матчі проти Луго. Господарі ще у першому таймі відзначились завдяки голу Піти. Цього виявилось цілком достатньо для перемоги. Український захисник Луго Василь Кравець старався будь-якою ціною втримати свої ворота від пропущеного м'яча, що йому і вдалось, щоправда ціною жовтої картки.

Сегунда, 10-й тур

Альбасете – Альмерія – 1:1

Голи: Бела, 63 – Альваро, 79

Вилучення: Каро, 8

Луго – Хімнастік – 1:0

Гол: Піта, 42