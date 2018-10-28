Чому Реал не звільняє Лопетегі, хоча переживає одну з найчорніших серій в історії – Перес знайшов несподіваний варіант

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі наближає свою відставку з кожним тижнем. "Футбол 24" пояснює, чому говорити про неї ще рано.

Масштаби катастрофи та історичні паралелі

Реал програв Леванте. Вдома. На Сантьяго Бернабеу. Леванте. Катастрофа, яку легко зрозуміти після відходу Роналду, але в яку неможливо все ще було повірити. Хулен Лопетегі близький до відставки. Вона може трапитись у найближчі години, дні чи через тиждень після Барселони. Екс-наставник збірної Іспанії провалився, може, ще більше, ніж Рафа Бенітес, звільнений за схожих обставин після Класіко на старті сезону.

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Коли Марсело забив гол престижу у ворота Леванте (вдумайтесь у це формулювання!), він перервав безгольову серію Реала, яка тривала немислиму 481-у хвилину. Це друга найдовша серія в історії клубу. Гірше було тільки в сезоні 1984/85. Тоді, 34 роки тому, Мадрид не забивав 492 хвилини. Тренером був Амансіо, а команда провалювалась не лише у Прімері, а й вилетіла з Кубка Іспанії та програла Інтеру 0:2 у півфіналі Кубка УЄФА, який, зрештою, героїчно виграла.

Наставника звільнили, на його місце прийшов Луїс Моловни, з яким "вершкові" організували один з найзнаменитіших камбеків у своїй історії та виграли європейський титул. На місце Бенітеса посеред сезону прийшов Зідан, який розпочав серію з 3-х поспіль тріумфів у Лізі чемпіонів. Це одна з надій, якими втішають себе фанати "королів". Може, зараз усе теж завершиться не так уже й погано?

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Ситуації мюнхенського і мадридського клубів схожі. Тільки хорватський тренер отримав підтримку від керівництва, а Флорентіно Перес шукає альтернативу. Marca гарно написала після суботнього фіаско, що Лопетегі став жертвою, а не винуватцем. Трансфери Куртуа та Одріосоли не були пріоритетами тренера. Хулен вимагав гравців на заміну Роналду.

Флорентіно вважав, що Бензема і Бейл все ще дуже круті, як за часів BBC, а юний Вінісіус повинен стрімко піти вгору і стати суперзіркою, відповіддю на нерішучість Неймара. Сонце мало виглянути лише влітку 2019-го, а до цього часу наставника кинули на глибоку воду як гарматне м'ясо. Презі більше зайнятий великою перебудовою Бернабеу на сотні мільйонів євро, ніж трансферними амбіціями.

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Ситуація не нова. Не лише Роналду не знайшли відповідної заміни. Хамес, Пепе, Мората, Ковачіч. Зідан передбачив цю ситуацію. Провал був близький ще в минулому сезоні, навіть з Кріштіану на полі. Але президент Реала надто захопився грою "Футбольний менеджер". Адже тільки в комп'ютерних іграх молоді та ноунейми так швидко виростають у чемпіонів. Коли в атаці Маріано Діас, Лукас Васкес та Марко Асенсіо, таке враження, що це гра Кубка Іспанії. Хоча насправді один з матчів життя для Лопетегі.

Так і вийшло, що на позиціях, які потребують термінового підсилення, вже який рік вирішили зекономити. Команда, яка виграла 3 ЛЧ поспіль! З Модрічем, який зібрав усі індивідуальні нагороди останнім часом замість Роналду. Найкращі вже грають за нас. Ця самовпевненість... ні, скажемо жорсткіше, ця столична пиха зіграла злий жарт, і все посипалось.

Хто замість Лопетегі

Наставнику дадуть останній крихітний шанс. Хіба що Реал зганьбиться ще й з чехами в Лізі чемпіонів. Його рятує те, що попереду завжди найважливіший матч проти Барселони. Боси клубу не хочуть кидати команду без тренера в такий момент. А може, й відчувають свою провину і відтягують невідворотнє. Реал – це перемоги тут і тепер. Тут нікому не дають часу на перебудову, зміну сценаріїв і невдачі, які супроводжують ламання ігрової системи. Капітани одностайно стали на захист тренера, особисто зіткнувшись з президентом після поразки від Леванте. Рамос, Марсело і Ко також не вражають, але ж ніхто не розриватиме з ними контракт.

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Італійські джерела пишуть про кандидатуру Антоніо Конте. Однак Перес також знайшов кандидатуру всередині клубу. Наступником Лопетегі може досить несподівано стати Сантьяго Соларі. Нині це тренер Кастільї, а звідти шлях нагору вже проторений. Тож аргентинець є першим кандидатом, хоч і не дуже переконливим. Як пише El Confidencial, серед претендентів на тренерське крісло також розглядають Конте та Лорана Блана (Перес ностальгує за жорсткою рукою, а саме це може забезпечити італійський екс-коуч Челсі), які зараз без роботи. Нижчі шанси мають Мічел, Кіке Санчес Флорес і Мікаель Лаудруп.

Раніше Реал вигравав матчі, які міг би програти. Зараз програє ті, які цілком повинен виграти з рахунком 6:3, якщо рахувати моменти. Та чи така велика в цьому вина тренера? Ситуація Лопетегі все ж відрізняється від Бенітеса. Зараз у Мадрида один з найслабших складів за роки (керівництво змушене визнати свою помилку в оцінках складу та трансферів), і лише це дає тренерському штабу шанс на майбутнє навіть в умовах тотально провальних результатів. Щоправда Барселона, хоч і без Мессі, може завершити чергову історію тренера Реала.

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