Львів мінімально переграв Арсенал-Київ та здобув першу домашню перемогу

Львів у матчі з двома червоними картками переграв Арсенал-Київ завдяки голу Бруну Дуарте.

Львіві виглядав краще протягом першого тайму, високо пресингуючи та розриваючи лінії Арсенала-Київ швидкісними випадами. Вже на 13-й хвилині господарі могли вийти уперед, коли Тейлор увірвався у штрафний та покотив під удар Дуарте – Сітало врятував киян. На 35-й Дуарте скористався помилкою Дубінчака та пробив з гарної позиції, але голкіпер знову був на висоті. Тим не менш, Дуарте не зупинився і вже через дві хвилини таки прошив Сітала, не дивлячись на його титанічний спротив – він відбив удар Дуарте після прострілу Адамюка, однак з добиванням впоратись не зміг. 1:0 – і вже у наступній атаці львів'яни могли пропустити, якби Дубінчак пробив з дистанції трохи нижче.

Другий тайм Арсенал-Київ розпочав набагато краще. Так, на 48-й хвилині лише вчасне повернення Тейлора врятувало львів'ян від замикання Акулініна, а ще через дві у гру довелося вступати Сарнавському – він парирував постріл Баланюка. Господарі почали помітно нервувати, що вилилось у другу жовту картку найактивнішого футболіста матчу – це Бруну Дуарте необережно зіграв на чужій половині поля. На 72-й хвилині гості були близькими до голу, але удар Баланюка зі штрафного витягнув Сарнавський – а ще через дві хвилини Лола зрівняв рахунок по вилученням, притримавши Адамюка та отримавши другу жовту.

Зрештою, Арсенал-Київ так і не зміг відігратися. Львів здобув першу домашню перемогу після повернення в УПЛ та набрав чотирнадцять очок, піднявшись на сьоме місце в турнірній таблиці й наздогнавши Зорю. Арсенал-Київ залишився із сімома очками на останній позиції.

Чемпіонат України 2018/2019, 12-й тур

Львів – Арсенал-Київ – 1:0

Голи: Дуарте, 37

Вилучення: Дуарте, 63 (друга жовта) – Лола, 74 (друга жовта)