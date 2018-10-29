toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Главные новости футбола 21 октября: Ярмоленко из-за травмы пропустит длительный срок, Интер одолел Милан в дерби

22 октября 07:00 165 Читати українською
Главные новости футбола 21 октября: Ярмоленко из-за травмы пропустит длительный срок, Интер одолел Милан в дерби
Ярмоленко выбыл на несколько месяцев / фото: Reuters

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей футбола за 21 октября.

Украина

12 тур УПЛ завершился тремя матчами. Львов обыграл Арсенал-Киев благодаря единственному голу Дуарте. Олимпик с таким же счетом победил Черноморец – Вячеслав Шевчук одержал первую победу в качестве главного тренера команды. В составе Олимпика дебютировал Алексей Гай, который получил не слишком теплые приветствия от поклонников команды.

В заключительном поединке дня Александрия одолела Карпатывидео голов и обзор матча. Благодаря этому успеху подопечные Шарана закрепились на 3 позиции, в то время как Карпаты потерпели первое гостевое поражение в 2018 году. Кроме того, львовяне прервали рекордную в истории клуба беспроигрышную серию в матчах на выезде, которая продолжалась еще с 2017 года.

Украинцы за рубежом

Роман Яремчук прервал безголевую серию. Форвард сборной Украины отличился забитым мячом в ворота Остенде. Это первый гол Яремчука за более чем 2 месяца – последний раз он забивал еще в августе.

Также очередным голом в составе Динамо Брест отличился Алексей Хобленко. Роман Зозуля и Василий Кравец в Испании получили лишь по желтой карточке.

Хуже дела у Андрея Ярмоленко. Травма, которую получил украинец в матче против Тоттенхэма, оказалась серьезной. Ярмоленко пропустит около полугода из-за травмы ахиллова сухожилия и может больше не выйти на поле в сезоне 2018/19.

Другие топ-события дня

Манчестер Сити прибыл в Харьков на матч Лиги чемпионов против Шахтера, который пройдет во вторник. Александр Зинченко тоже прилетел в Украину.

В миланском дерби Интер одолел Милан благодаря голу на последних секундах поединка, который посетил и Андрей Шевченко.

Преемником Хулена Лопетеги во главе Реала может стать бывший полузащитник команды, который сейчас возглавляет молодежную команду мадридцев.

Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
30
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук