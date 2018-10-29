Главные новости футбола 21 октября: Ярмоленко из-за травмы пропустит длительный срок, Интер одолел Милан в дерби

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей футбола за 21 октября.

Украина

12 тур УПЛ завершился тремя матчами. Львов обыграл Арсенал-Киев благодаря единственному голу Дуарте. Олимпик с таким же счетом победил Черноморец – Вячеслав Шевчук одержал первую победу в качестве главного тренера команды. В составе Олимпика дебютировал Алексей Гай, который получил не слишком теплые приветствия от поклонников команды.

В заключительном поединке дня Александрия одолела Карпаты – видео голов и обзор матча. Благодаря этому успеху подопечные Шарана закрепились на 3 позиции, в то время как Карпаты потерпели первое гостевое поражение в 2018 году. Кроме того, львовяне прервали рекордную в истории клуба беспроигрышную серию в матчах на выезде, которая продолжалась еще с 2017 года.

Украинцы за рубежом

Роман Яремчук прервал безголевую серию. Форвард сборной Украины отличился забитым мячом в ворота Остенде. Это первый гол Яремчука за более чем 2 месяца – последний раз он забивал еще в августе.

Также очередным голом в составе Динамо Брест отличился Алексей Хобленко. Роман Зозуля и Василий Кравец в Испании получили лишь по желтой карточке.

Хуже дела у Андрея Ярмоленко. Травма, которую получил украинец в матче против Тоттенхэма, оказалась серьезной. Ярмоленко пропустит около полугода из-за травмы ахиллова сухожилия и может больше не выйти на поле в сезоне 2018/19.

Другие топ-события дня

Манчестер Сити прибыл в Харьков на матч Лиги чемпионов против Шахтера, который пройдет во вторник. Александр Зинченко тоже прилетел в Украину.

В миланском дерби Интер одолел Милан благодаря голу на последних секундах поединка, который посетил и Андрей Шевченко.

Преемником Хулена Лопетеги во главе Реала может стать бывший полузащитник команды, который сейчас возглавляет молодежную команду мадридцев.