Головні новини футболу 18 листопада: Данія та Швейцарія зіграють на Євро-2020, Іспанія несподівано змінює тренера

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 листопада.

Збірна України

"Футбол 24" зібрав реакцію сербських ЗМІ на матч проти збірної України, у якому наша команда врятувала нічию на останніх секундах.

Відомий український тренер Мирон Маркевич підсумував виступи України у відборі на чемпіонат Європи – на його думку, в команди Шевченка є певні проблеми.

З ким зіграє Україна на Євро-2020 – "Футбол 24" з'ясував потенційних суперників "синьо-жовтих" у груповому турнірі.

Євро-2020

Збірна Італії забила 9 голів Вірменії в заключному турі кваліфікації. Визначилися ще 2 учасники фінальної частини – ними стали Данія та Швейцарія, які здобули необхідний для себе результат. Загалом відомі вже 19 команд, які зіграють на чемпіонаті Європи-2020.

Іспанія розгромила Румунію у матчі, який вже нічого не вирішував. Проте іспанці стали чи не головним ньюзмейкером дня, шокувавши новиною про зміну тренера. Луїс Енріке близький до повернення в команду, яку покинув кілька місяців тому через хворобу доньки. Чинний головний тренер Роберт Морено покине національну збірну та не працюватиме з Енріке. Офіційно про це оголосять у вівторок.

Інші головні події

КДК УАФ розгляне скандал в матчі Шахтар – Динамо, а саме інцидент з образами фанатів на адресу Тайсона.

Андрій Лунін не має майбутнього в Реалі, вважає авторитетний іспанський журналіст, який дав коментар "Футбол 24" щодо ситуації голкіпера збірної України.

Шахтар потрапив у топ-5 цікавого рейтингу європейських клубів.