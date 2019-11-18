Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні вже знають коло суперників – у нас вузький вибір, у Роналду група смерті

Збірна України своїми результатами завоювала місце в першому кошику посіву при жеребкуванні Чемпіонату Європи. Схоже, ми вже знаємо найсильнішого нашого суперника на груповому етапі.

Раніше "Футбол 24" уже намагався розібратися в посіві, складній системі відбору, загальної організації фінальної частини Євро-2020 і чому Україні так важливо не програти Сербії. За деяких обставин нам і після потрапляння до першого кошика могли випасти дві топ-збірні у суперники, але так шанси отримати прийнятний варіант для виходу з групи зростали. Проблема жеребкування Чемпіонату Європи 2020 в тому, що господарі вже мають визначені групи, в якій потрапили заздалегідь названими парами. Це, а також розведення збірних, як ось України і Росії, відчутно зменшує поле для маневру в усіх.

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Відзначимо, що останні матчі суто групових турнірів Європейської кваліфікації відбудуться 19 листопада. Однак ще 4 володарі путівок на Євро-2020 стануть відомі вже після жеребкування. Наступного року, 26 і 31 березня пройдуть матчі плей-офф відбору через Лігу націй. У фінальної частини буде аж 12 країн-господарів, тому процедура жеребкування досить заплутана і важка для розуміння, про що після матчу проти Естонії зізнавався навіть головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Коли відбудеться жеребкування Євро-2020

Церемонія відбудеться у столиці Румунії Бухаресті. Збірна України дізнається своїх суперників 30 листопада 2019. Початок о 19:00 за київським часом. Усі 24 збірні розподіляться на 4 кошики по 6 команд. Посів визначається місцем, яке учасники Чемпіонату Європи вибороли у кваліфікації, а далі у такому порядку – за кількістю очок, різницею голів, забитими м'ячами, забитими голами на виїзді, кількістю перемог, виїзних перемог, меншою кількістю жовтих і червоних карток, позицією у рейтингу Ліги націй. У першому кошику вже опинилися Україна і ще 3 збірні.

Переможці 4-х стикових матчів (визначаться у кожному з дивізіонів Ліги націй) автоматично опиняються в останньому кошику. Жеребкування цієї кваліфікаційної стадії плей-офф відбудеться 22-го листопада. Саме тоді й стане зрозуміло, хто яким шляхом змагатиметься за останні путівки на Євро (A, B, C чи D), а також визначать господарів фіналів.

Хто вже вийшов на Євро-2020

Таких збірних уже 17. Переможці груп отримують місця з 1 по 10. Команди, які фінішували другими, в рейтингу посядуть 11-20 сходинки. Переможці дивізіонів Ліги націй будуть у самому низу. Відразу 4 збірні гарантували собі місце в першому кошику – Англія (21 бал, до уваги беруть лише матчі проти 4-х суперників по групах, до 5-го місця), Бельгія (21), Італія (21) та Україна (20). Нікуди не дінеться з другого кошика Хорватія (17), а у третьому вже опинилися Австрія (16) і Туреччина (17). Поки чекають інших матчів інші 10 учасників Євро-2020: Чехія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Польща, Португалія, Росія, Іспанія і Швеція.

В яких країнах пройде фінальна частина Євро-2020

Група A: Італія (Олімпіко, Рим), Азербайджан (Олімпійський, Баку)

Група B: Росія (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург), Данія (Паркен, Копенгаген)

Група C: Нідерланди (Йохан Кройфф Арена, Амстердам), Румунія (Арена Націонале, Бухарест)

Група D: Англія (Уемблі, Лондон), Шотландія (Хемпден Парк, Глазго)

Група E: Іспанія (Сан-Мамес, Більбао), Ірландія (Дублін Арена, Дублін)

Група F: Німеччина (Арена Мюнхен, Мюнхен), Угорщина (Пушкаш Арена, Будапешт)

Хто потенційні суперники України – кошики і попередній склад груп

Отож, як видно з розподілу груп і господарів вище, команда Шевченка не може потрапити у групи з сіяними Італією та Англією. З Росією УЄФА нас продовжує розводити, доки це можливо. Іспанія з великою імовірністю обжене Францію і посяде місце у першому кошику – для цього потрібно здолати вдома Румунію, яку "Фурія Роха" досить впевнено била на виїзді. У Німеччини або Нідерландів також високі шанси піднятися у топ посіву. "Помаранчевим" вистачить нічиєї німців проти Північної Ірландії і своєї розгромної звитяги над Естонією. Бундестім влаштує будь-яка перемога в останньому турі над "Зелено-білою армією".

Наразі найбільш імовірним варіантом залишається група з Нідерландами. Проти Румунії можемо і не зіграти – господарі жеребкування і фінальної частини не змогли кваліфікуватися через відбір Євро-2020, але матимуть шанс у стикових матчах Ліги націй, хоча й не виграли там свою групу. Станом на сьогодні посів має такий дещо симульований вигляд (деякі з нижніх команд ще не вийшли):

Кошик 1: Англія, Бельгія, Італія, Україна, Франція, Німеччина

Кошик 2: Іспанія, Хорватія, Польща, Данія (не потрапить напряму, якщо програє Ірландії), Росія, Португалія

Кошик 3: Туреччина, Нідерланди, Австрія, Чехія, Швейцарія (на 99% учасник, але може опинитися вище), Швеція

Кошик 4: Фінляндія, Угорщина (для збереження місця потрібна перемога над Уельсом), Ісландія, Боснія і Герцеговина, Шотландія, Грузія (останні 4 мають шанси у стикових матчах)

Тут ми умовно виділяємо команди з кращим рейтингом як потенційних переможців плей-офф – якщо не Ісландія, Грузія і компанія виграють стикові матчі, то команди подібного рівня. Тут є певні ускладнення, пов'язані з вибором пар господарів. Якщо Данія і Росія, які повинні грати разом, опиняються в одному кошику, а скандинави виграють свою групу, то наші сусіди повинні опуститися в 3-й. Фактично лише в такому разі Португалія підніметься у 2-й – у чинних чемпіонів Європи приблизно 90% шансів отримати двох серйозних суперників посівом вище, тому всі їхні молитви за поразку Ірландії в рідному Дубліні.

Як виглядають групи прямо зараз? Росія майже стовідсотково піде в групу до Бельгії. Там же опиниться Фінляндія, тому що росіяни не можуть потрапити у групу до Косово (з потенційним переможцем дивізіону D Ліги націй УЄФА їх також розводить) та інших господарів – угорців. Отже, Україні залишаються Нідерланди, хтось з третього кошика і переможець плей-офф Ліги націй шляху A (тут точно боротиметься Ісландія, а також потенційно Болгарія, Ізраїль, Румунія, Уельс, Словаччина, Ірландія і Північна Ірландія). Беремо до уваги великі шанси Франції посунутися нижче через перемоги Іспанії та Німеччини і бачимо таку картину.

Група А: Італія, Франція/Польща/Хорватія, Швейцарія/Туреччина/Австрія/Швеція/Чехія/Португалія, переможці плей-оф плей-офф D

Група В: Бельгія, Данія, Росія, Фінляндія

Група C: УКРАЇНА, Нідерланди, Швейцарія/Туреччина/Австрія/Швеція/Чехія/Португалія, переможці плей-офф А

Група D: Англія, Франція/Польща/Хорватія, Швейцарія/Туреччина/Австрія/Швеція/Чехія/Португалія, переможці плей-офф шляху C

Група E: Іспанія, Франція/Польща/Хорватія, Швейцарія/Туреччина/Австрія/Швеція/Чехія/Португалія, переможці плей-офф B

Група F: Німеччина, Франція/Польща/Хорватія, Швейцарія/Туреччина/Австрія/Швеція/Чехія/Португалія, Угорщина

Цікавий момент з Португалією. Кріштіану Роналду і компанія посідають останнє місце в кошику 2, але їх можуть з легкістю випередити Нідерланди. Відтак ми також ризикуємо опинитися у такій собі групі смерті з португальцями і голландцями. Інші жахливі варіанти для "європейських бразильців" пов'язані з Францією, яку вони били в овертаймі фіналу Євро-2016, та сіяними грандами – Італія, Англія, Іспанія чи Німеччина. Може бути дуже весело.

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