"Лунін не має майбутнього в Реалі": чому Роналдо не буде покараний за простій українця, але прорив вже близько

Андрій Лунін повертається у розташування Вальядоліда після міжнародної паузи. "Футбол 24" поспілкувався з топовим іспанським журналістом щодо перспектив голкіпера збірної України в Прімері.

Молодий воротар, який виграв чемпіонат світу U-21 та претендує на трофей Копа від France Football, проводить черговий "сухий" сезон на клубному рівні. Після невдалої оренди у Леганесі, де Лунін опинився за спиною іспанського ветерана "Пічу" Куельяра, Реал відправив його у Вальядолід, але ситуація стала ще гіршою. Андрій взагалі не отримує практики. Жодної зіграної хвилини у перших 13-ти турах Прімери – суворий вирок для 20-річного кіпера, якому потрібно набиратись досвіду якраз через матчі.

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Головний тренер Вальядоліда Серхіо Гонсалес вперто продовжує довіряти вихованцю Барселони Жорді Масіпу, хоча той чергує вдалі виступи з відвертими провалами. Конкурент Луніна припускався фейлів у протистояннях з Гранадою та Алавесом, останній – акурат перед міжнародною паузою, але на становищі українця, схоже, це жодним чином не позначається. Якщо не трапиться дива, Андрію доведеться чекати щонайменше місяць до свого офіційного дебюту. 18 грудня "Пусела" стартує у Копа дель Рей матчем проти четвертолігової Толоси, а Серхіо заздалегідь анонсував, що саме Лунін захищатиме ворота команди. Сподіватись на більше – наразі не доводиться.

Фото Дениса Руденка

Чому Лунін не отримує шансу в Іспанії? Чи є у нього майбутнє в мадридському Реалі? Коли відбудеться переломний момент у його кар'єрі? Знайти відповідь на ці запитання "Футбол 24" допоміг журналіст радіо Cadena SER та видання AS Хосе Луїс Рохі Прієто.

– Чому Андрій досі не дебютував за Вальядолід? Це питання довіри з боку тренера чи професіоналізму?

– Насправді, все простіше. Масіп був основним у минулому сезоні, а ще раніше – допоміг Вальядоліду підвищитись у класі. Тренер йому довіряє. Крім цього, він реально демонструє хороший рівень. Але Лунін обов'язково буде грати в майбутньому.

– Йому варто замислитись над зміною клубу у зимове трансферне вікно? Мадридські ЗМІ вже натякали на схожий розвиток подій...

– Думаю, що ні. Масіп припустився декількох помилок, тож Лунін може отримати шанс вже найближчим часом. У цій ситуації потрібно працювати і бути терплячим.

– Лунін зробив помилку, покинувши Реал минулого літа? Чи про відхід Кейлора ніхто не здогадувався?

– Я вважаю, що Вальядолід – це хороший варіант для Луніна. Проте жоден клуб не зміг би гарантувати йому регулярної ігрової практики. Повторюсь, йому потрібно перетерпіти. Мадрид – це зовсім інша історія. Перед трансфером Кейлора в українця було два великих конкуренти, тому опція з Вальядолідом здавалась перспективною. Зараз Масіп має довіру з боку тренера, але на високих м'ячах йому бракує впевненості. Лунін може використати це на свою користь.

– Іспанська преса писала, що Вальядолід виплатить Реалу грошову компенсацію, якщо Лунін не отримає хвилин. Це правда?

– Ні, це неправда. Немає жодних штрафів, немає жодних зобов'язань щодо ігрової практики, принаймні так стверджує спортивний директор Вальядоліда Мігель Анхель Гомес. Ніхто не обіцяв, що Лунін буде грати. Звісно, нас можуть обманювати, але він (спортдир – прим.ред) особисто розповідав мені, що в угоді немає подібних умов.

Питання Луніна перебуває у суто спортивній площині. Прямо зараз тренер ставить на Масіпа, але йому подобається Лунін. Рано чи пізно українець буде грати.

– Яка була роль Роналдо у трансфері Луніна? Усім відомо, що бразилець близько товаришує з президентом Реала Флорентіно Пересом...

– Гадаю, що фактор Роналдо мав велике значення. Йому вдалось отримати відразу трьох молодих футболістів Реала, хоча жоден з них не грає. Роналду точно вів перемовини щодо оренди цих гравців, а Лунін розглядався як трансфер найвищої категорії.

– Чи має Лунін майбутнє в Реалі, зважаючи на те, що Куртуа лише 27?

– Думаю, що ні. Мадрид – дуже вимогливий клуб. Йому буде складно закріпитись. Попри те, що Лунін є молодим голкіпером з довгим шляхом попереду, зробити це – надзвичайно важко.

Якщо Андрій заграє у Вальядоліді та демонструватиме хороший футбол, Реал, можливо надасть йому шанс. Але в Мадриді – все складніше.

– У якому клубі Прімери Лунін міг би стати основним?

– У багатьох. Лунін – безсумнівно, хороший голкіпер. Але його проблемою є інший воротар, який перебуває попереду. Я продовжу наполягати, що незабаром Лунін дебютує за Вальядолід.

– Масіп захищав кольори Барселони. Його каталонське минуле створює додаткові переваги над Луніним?

– Це жодним чином не впливає на вибір тренера.

– Варто очікувати, що Лунін залишиться у Вальядоліді до наступного літа?

– Гадаю, що так. І зовсім скоро він буде грати.

– Лише у Кубку Іспанії?

– У Ла Лізі також, незабаром. Я вже говорив, що Масіп непереконливо виглядає у повітрі. Тренеру подобається, як Лунін діє на високих м'ячах.

Розмовляв Володимир Лесько

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