Данія та Швейцарія вийшли на Євро-2020, Італія забила 9 голів Вірменії – відомі вже 19 учасників фінальної частини

Завершився відбірковий турнір до Євро-2020 у групах D, F та J. За підсумками ігрового дня визначилися ще 2 команди, які поїдуть на чемпіонат Європи-2020.

Євро-2020, кваліфікація. 10-й тур

Група D

Ірландія – Данія – 1:1

Голи: Догерті, 85 – Бретвейт, 73

Гібралтар – Швейцарія – 1:6

Голи: Стайч, 74 – Іттен, 10, 84, Варгас, 50, Фасснахт, 57, Беніто, 75, Джака, 86

Група J

Греція – Фінляндія – 2:1

Голи: Манталос, 47, Галанопулос, 70 – Пуккі, 27

Італія – Вірменія – 9:1

Голи: Іммобіле, 8, 33, Дзаньйоло, 9, 64, Барелла, 29, Романьйолі, 72, Жоржінью, 75 (пен), Орсоліні, 77, К'єза, 80 – Бабаян, 79

Ліхтенштейн – Боснія і Герцеговина – 0:3

Голи: Чівіч, 57, Ходжіч, 64, 72

Група F

Мальта – Норвегія – 1:2

Голи: Фенеш, 40 – Кінг, 7, Серлот, 62

Нереалізований пенальті: Кінг, 67

Швеція – Фарерські острови – 3:0

Голи: Андерссон, 29, Сванберг, 72, Гвідетті, 80

Центральним поєдинком ігрового дня вважалася зустріч у Дубліні, де Ірландія в рамках групи D приймала Данію. Для путівки на Євро британців влаштовувала лише перемога, а от данцям було достатньо і нічиєї. Існував навіть фантастичний варіант, при якому обидві команди могли кваліфікуватися на чемпіонат Європи, але тоді Швейцарія у паралельному матчі мала програти Гібралтару.

Ще в першому таймі відверто нудного матчу данці втратили двох гравців через травми, а в другій половині гри змогли відкрити рахунок – Бретвейт замкнув подачу з флангу. Ірландія відігралася завдяки влучному удару Догерті. Втім, цього виявилося замало – данці посіли друге місце в групі.

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Швейцарія у паралельному матчі без проблем розгромила Гібралтар та разом з Данією вийшла на Євро.

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У групі J жодної інтриги вже не було – Італія та Фінляндія достроково завоювали путівки на Євро-2020. Останній тур у цій групі став простою формальністю та можливістю для тренерів усіх 6-ти команд перевірити резервістів.

Італія в Палермо приймала Вірменію та вирішила всі питання вже в дебюті гри. На 8-й хвилині Іммобіле влучно пробив головою та відкрив рахунок, а за хвилину він же асистував на Дзаньйоло, який ударом поміж ніг голкіперу подвоїв перевагу господарів. Ще в першому таймі Ніколо Барелла забив 3-й гол у ворота вірмен, реалізувавши вихід віч-на-віч. Тут же Іммобіле продовжив побиття гостей, оформивши дубль.

У другому таймі Італія забила ще 5 голів – влучні удари в активі Дзаньйоло, Романьйолі, Жоржінью, Орсоліні та К'єзи. Вірменія відповіла красивим голом Бабаяна, який навряд чи дуже потішив гостей. 9:1 – підсумок матчу. Італія завершила відбір до Євро-2020 з максимальною кількістю очок та виграла 11 останніх матчів – рекордний показник в історії "Скуадри адзурри".

В інших матчах Боснія і Герцеговина здолала Ліхтенштейн, а Греція обіграла невмотивовану Фінляндію.

Італія та Фінляндія вийшли на чемпіонат Європи. Боснійці у березні гратимуть плей-офф, позаяк стали переможцем групи в Лізі націй. Греція, Вірменія та Ліхтенштейн на Євро не зіграють.

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Група F теж була позбавлена турнірної інтриги, адже Іспанія та Швеція вже гарантували собі участь у фінальній частині чемпіонату Європи.

Скандинави в заключному турі перемогли Фарерські острови, Іспанія розгромила Румунію, а Норвегія не без проблем здолала Мальту. Румуни та норвежці зберігають шанс виходу на Євро через плей-офф.

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