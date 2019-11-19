Луїс Енріке близький до повернення у збірну Іспанії – Морено готовий поступитися місцем

Збірна Іспанії завершила кваліфікацію на Євро-2020, однак до основної стадії команду може готувати не Роберт Морено.

Президент Федерації футбол Іспанії Луїс Рубіалес ухвалив рішення щодо змін на тренерському містку збірної, інформує AS.

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Нинішній наставник піренейців Роберт Морено не прийшов на прес-конференцію після матчу з Румунією. Найімовірніше, він повідомив гравцям про свій відхід у роздягальні, але спілкуватися зі ЗМІ не захотів. Завтра Рубіалес проведе офіційну прес-конференцію, на якій може бути оголошено про повернення Енріке. Натомість Морено продовжить самостійну кар'єру в іншій команді.

Нагадаємо, Луїс Енріке покинув збірну у червні цього року заради своєї доньки – дівчинка боролася зі страшною хворобою, але, на жаль, померла. Морено прийняв команду і у завершальних шести матчах відбору здобув чотири перемоги та дві нічиї.

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