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Шахтар – Динамо: КДК УАФ розгляне інцидент з расистськими образами Тайсона – відома дата

20:42 1695 Читать на русском
Шахтар – Динамо: КДК УАФ розгляне інцидент з расистськими образами Тайсона – відома дата
Тайсон втікає від Шапаренка та Попова / фото з відкритих джерел

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розгляне скандальний епізод, який відбувся у матчі 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (1:0).

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

На найближчому засіданні КДК УАФ, яке відбудеться 21-го листопада, розглянуть рапорт арбітра Миколи Балакіна та відеоматеріали, пов'язані зі скандальним епізодом, інформує Sportarena.

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Динамо за прояви расизму може бути оштрафоване на 250-500 тисяч гривень, а його вболівальники в разі ідентифікації можуть отримати заборону на відвідування футбольних матчів на термін від двох років. Не виключене і покарання Динамо матчем без глядачів.

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Також КДК розгляне дії півзахисника Шахтаря Тайсона, який отримав у тому матчі червону картку за непристойний жест та удар м'ячем у бік вболівальників Динамо. Бразильцю загрожує 3-матчева дискваліфікація.

Нагадаємо, арбітр Микола Балакін був змушений призупинити гру через імовірні прояви расизму на адресу гравців Шахтаря з боку фанатів Динамо.

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