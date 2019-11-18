"Збірній України не потрібно співати дифірамби": Мирон Маркевич – про наші проблеми і ймовірний матч із Росією

"Футбол 24" обговорює матч 10 туру відбіркового циклу Євро-2020 Сербія – Україна (2:2) із колишнім наставником національної команди Мироном Маркевичем.

– Нічия на виїзді із вкрай умотивованим суперником. Зважаючи на те, що наша команда вже не мала турнірної мотивації, – це позитивний результат?

– Звичайно. Тим більше, що Шевченко був змушений поставити не зовсім основний склад. Результат я вважаю хорошим. Найголовніше – збірна України не програла жодного матчу у відборі.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

– Дуже важкий початок матчу для України: пенальті на перших хвилинах – справедливий?

– Скоріше був, ніж не було. Пройшов удар по воротах – м’яч влучив у руку. Є судді, які ставлять такі пенальті, є судді, які не ставлять.

– Без Зінченка і Степаненка склад збірної України втратив у конкурентоспроможності?

– Безперечно, цих виконавців не так просто замінити. У цьому контексті потрібно згадати ще й Марлоса і Коноплянку. Це люди, які окреслюють обличчя збірної. Сидорчук відіграв непогано. Скажімо так: гра не була дуже феєричною, у принципі, нічого такого надзвичайного серби не створили. Наприкінці нам вдалося зрівняти рахунок – це позитив. Моментами українці виглядали непогано.

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– А от у мене склалося враження, що наша оборона забагато дозволила сербам…

– Не тільки захист, а вся командна гра в обороні. Дійсно, серби достатньо вільно почувалися. Знаєте, мотивація – дуже важлива у футболі. Господарі хотіли довести, що 0:5 – це була випадковість. А ми вже всі турнірні завдання вирішили. Нікуди від цього не подінешся.

– У підсумку збірна України фінішувала з рекордним для себе відсотком очок у відборі. Назвіть ключові фактори успіху команди Шевченка.

– Стабільність складу, серйозна тренерська робота і впевненість у своїх силах. То, напевно, головне.

– Зараз чуємо дуже оптимістичні прогнози. Наприклад, Йожеф Сабо бачить збірну України у трійці найкращих команд Європи. А ви?

– Я думаю, що зараз не потрібно співати дифірамби. Треба спокійно все проаналізувати. У нас є проблеми. У нас, в принципі, обойма – 13-14 футболістів. Дуже важливо, щоб на фінал ми поїхали повним складом. Щоб не було так, як вчора, – у того травма, в іншого травма… Тож потрібно вгамуватися з дифірамбами і спокійно готуватися до фіналу.

– На Євро-2020 маємо теоретичні шанси перетнутися із Росією. Вже зараз стартував інформаційний обмін ударами. Ви уявляєте собі, що може бути, коли цей матч стане реальністю?

– (Усміхається) Поки що не уявляю. Давайте дочекаємося жеребкування і побачимо, хто нам випаде, на кого виходимо. Зараз головне – спокійно готуватися. Дай Боже, щоб усі були здорові і повним складом поїхали на Євро.

Чи хотів би я, щоб Україна довела свою перевагу над Росією в особистому матчі? Чесно кажучи, навіть про це не думаю. Чому б не довести, скажімо, збірній Німеччини, що ми – сильніші? Зациклюватись на Росії не потрібно.

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Сербія – Україна, відбір Євро-2020: провал лідера, крутий характер, несподіваний джокер і 2 найвразливіші місця збірної