"Бєсєдін шокував Маракану". Сербські ЗМІ – про холодний душ, урок від своїх фанів для українців і любов до Шевченка

Збірна України вирвала в Сербії результативну нічию (2:2) в останньому турі кваліфікації до Євро-2020. Сербська преса критикує свою збірну та ставить порожню белградську Маракану за приклад Арені Львів.

Mozzartsport: Бє(н)сєдін на кінець

Найпопулярніше спортивне видання Сербії в заголовку обігрує прізвище головного героя матчу Артема Бєсєдіна та назву відомого в країні транквілізатора "Бенседін". Форвард вгамував будь-які пориви друзів Росії хвалитися реваншем за львівську ганьбу.

"Провал розпочався з України та завершився Україною. Збірна Сербії тримала в руках перемогу над командою Андрія Шевченка, але отримала удар у додатковий час і безславно завершила відбір на чемпіонат Європи. Серби двічі лідирували, але українці двічі камбекали – спершу забив Яремчук, а потім резервіст Бєсєдін. Вони пройшли кваліфікацію непереможними.

Сербські футболісти менше помилялися, ніж у попередніх матчах групи. Однак цього не вистачило, щоб здолати підопічних Шевченка, для яких підсумок матчу не мав жодного значення. У другому таймі темп гри суттєво впав, можливо, через інформацію з Люксембургу, де перемагала Португалія. Сербія зберігала виграшний рахунок, поки українці не створили додатковий тиск на ворота Райковіча. Бєсєдін шокував Маракану та зіпсував "орлам" святкування.

Часу на відчай немає. Потрібно швидко пережити психологічний удар від втраченої перемоги та сконцентруватися на плей-офф Ліги націй. Там вже не може бути жодних експериментів і вигадок. Ставки дуже серйозні – останній шанс потрапити в когорту найсильніших команд Європи у фінальній частині турніру", – пише адекватний Mozzartsport.

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Večernje novosti: Урок від сербських вболівальників для українців – жодного освистування гімну

"Декілька місяців тому українці засвистали гімн Сербії у Львові, додавши до цього купу образ, але "помсти" не було. Сербські фани дали урок Україні, пристойно зустрівши гімн цієї країни перед матчем у Белграді.

Ми влаштували суперникам гідний прийом. Окрім поодиноких оплесків з південної трибуни, де 100 найвідданіших фанів збірної скандували "Косово – Сербія" та "Сербія – Росія", нічого іншого не було чутно. Досі не зрозуміло, чому у Львові на матч прийшло 30 тисяч, а вчора – лише 3000", – пише видання у двох матеріалах, традиційно приділяючи значну увагу політиці.

"Лише пів хвилини відділяли Сербію від першого історичного тріумфу проти України після 6 поразок у 6 матчах. На фініші відбору "орли" мали в кишені бажані три очки, однак у компенсований час Бєсєдін своїм голом оформив нічию. Ще перед цим приголомшливим ударом стало зрозуміло, що на Євро доведеться продиратися в березні, адже Португалія переграла Люксембург.

На відміну від червневого "вибуху" з мертвою грою у Львові, який визначив долю Младена Крстаїча, у Белграді футбол Сербії мав більше фарб і сенсу. У другому таймі майже в театральній тиші Україна показала, чому завершила цю кваліфікацію з 6 перемогами та 2 нічиїми. Артем Бєсєдін скористався панікою в нашій обороні та відправив м'яч у правий кут.

Сербія у цьому відборі отримала два найбільші шоки від однієї команди. 5 пропущених у червні неймовірно засмутили гравців і фанів, а вчорашній гол на 90+3, нехай він і не впливав на турнірне становище, вдарив по команді Тумбаковіча не менше. Деякі гравці знесилено впали на газон – ця картина яскраво описувала почуття від втрачених шансів у інших матчах кваліфікації", – підсумували Večernje novosti.

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"Сербія не зуміла взяти реванш в України за розгром у Львові. "Орли" були близькими до перемоги, але під завісу зустрічі пропустили вирішальний гол.

Любіша Тумбаковіч так і не знайшов оптимального складу, який би приніс перемогу. Принаймні, що стосується оборони. Душан Тадіч і Александар Мітровіч добре попрацювали в атаці, але все перекреслили помилки в захисті.

Ми маємо в запасі інший варіант пробитися на Євро – через плей-офф, де спершу доведеться обіграти Норвегію, а потім зустрітися з переможцем іншої пари, яку, ймовірно, сформують Шотландія та Болгарія", – додає популярний таблоїд.

В іншому матеріалі Kurir дуже критично розбирає невдачу своєї збірної у відборі: "Сором і ганьба "орлів": Сербія гірша за Люксембург і Андорру! Знайдена головна причина провалу кваліфікації.

Збірна Сербії не пройшла на Євро-2020, посівши третє місце в групі з 14 очками. При цьому різниця м'ячів – 17:17! Наша команда пропустила в середньому понад 2 голи за матч. Саме тут варто шукати причину провалу відбору. І з Крстаїчем, і з Тумбаковічем м'яч безперестанку влітає в наші ворота.

Для порівняння, Люксембург пропустив 16 голів! Андорра до останнього туру мала 18 пропущених в групі з чемпіоном світу Францією, але провела більше матчів, тому в середньому показала кращий результат за "орлів". Хіба це припустимо, що ми порівнюємо збірну Сербії з такими командами? Ні!"

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"Надія вмирає останньою. Скільки разів ми чули це, коли заходить розмова про сербський футбол? Занадто багато! Порожні трибуни стадіону Райко Мітіч показали, що народ думає про своїх футболістів, які після всього ще мають маленьку шпарину, щоб пробитися на Євро. У березні наступного року зіграємо плей-офф", – пише SportBlic.

"І що було в неділю? На жаль, порожні трибуни найбільшого стадіону країни. Ми знали, що шансів кваліфікуватися мало, але це занадто... Дай Боже, щоб там було 3 тисячі вболівальників.

Матч став втіленням всієї кваліфікації та завершився холодним душем для нашої збірної. Очі українців до фінального свистка палали бажанням боротися. Навіть воротар Пятов прибіг на останній кутовий, щоб завершити відбір без поразок. І їм це вдалося – м'яч відскочив до Бєсєдіна, а той пробив Райковіча", – таблоїд віддає належне нашим футболістам.

Sportske: Послання Шевченка, яке надихнуло всю Сербію

"Ми дарма сподівалися, Роналду та Бєсєдін визначили долю Сербії, але є запасний хід. "Орли" не вийшли на чемпіонат Європи, хоча надія жила до останніх хвилин", – інформує про матч видання.

Вся сербська преса, і Sportske зокрема, з захопленням розтиражувала післяматчеві компліменти Андрія Шевченка їхній збірній з побажаннями вийти на чемпіонат Європи через плей-офф Ліги націй.

"Послання Шевченка, яке надихнуло всю Сербію! Легендарний футболіст мав що сказати "орлам". Андрій Шевченко побажав команді Любіші Тумбаковіча подолати плей-офф і опинитися на Євро".

"Шевченку завжди раді в Белграді: він хоче, щоб Сербія пройшла на Євро".

"Містер і його клас. Захоплений підтримкою такою малої кількості фанів Шевченко аплодував трибунам Райко Мітіч, дякуючи за гідне вболівання, на відміну від того, яке Сербія отримала у Львові".

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