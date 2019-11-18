Шахтар – у топ-5 найбільш домінантних команд Європи, Зоря в рейтингу вище за Динамо

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) визначив європейські команди, які найбільше домінують над своїми суперниками.

Football Observatory проаналізувала статистику передач в 35 європейських дивізіонах в матчах з 1 липня по 11 листопада 2019 року. І на основі даних InStat склала рейтинг.

За основу береться співвідношення кількості відданих командою передач у чужу третину поля до кількості допущених передач суперника у власну третину. Очевидно, що в топі перебувають гранди своїх чемпіонатів.

Рейтинг команд, які найчастіше в Європі б'ють по воротах: Ман Сіті Зінченка в лідерах, Шахтар – найкращий в Україні

Лідером рейтингу став Манчестер Сіті. Підопічні Пепа Гвардіоли в середньому віддають 210 передач у фінальну третину, а допускають при цьому лише 59. Тобто коефіцієнт – 3.55. Команда Олександра Зінченка здобула статус найбільш домінантної в Європі. І це при грі в найкращій лізі світу.

Друге місце за Аяксом (коефіцієнт – 3.43), а чільну трійку замикають Рейджерс (коефіцієнт – 3.03).

На четвертому місці в рейтингу опинився донецький Шахтар. 182 передачі за матч у чужу третину та 63 передачі в третину "гірників", коефіцієнт – 2.88. Це краще, ніж у ПСЖ, Баварії, Барселони та інших локальних грандів типу празької Славії та Зальцбурга.

В УПЛ перевага Шахтаря над опонентами грандіозна – Зоря та Динамо солідно відстають. При цьому луганці більше домінують, ніж київський гранд. На четвертій сходинці сюрприз – Олімпік. Настільки донеччанам допоміг прихід Вісенте Гомеса.

Щоправда, 9 команд УПЛ мають коефіцієнт менший за 1, тобто допускають більше передач у власні володіння, ніж віддають у володіння суперника. Ба більше, ФК Львів потрапив у топ-6 найбільш домінованих команд Європи.

Цікаво, що в провідних чемпіонатах різниця між першими та другими командами в рейтингах колосальна. У Ліверпуля, наприклад, коефіцієнт лише 1.9 при 3.55 у Ман Сіті.

Схожа ситуація в Бундеслізі (Баварія – 2.4, Борусія Д – 1.84), в Прімері (Барселона – 2.14, Реал – 1.78), в Лізі 1 (ПСЖ – 2.62, Нант – 1.37).

А от в Серії А Ювентус не має значної переваги над Наполі та Аталантою. Коефіцієнт "старої синьйори" – 1.83, а команда Руслана Маліновського, яка поділяє в рейтингу друге місце, має 1.69. Натомість інший українець Євген Шахов на протилежному кінці – над Лечче домінують всі (0.56).

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