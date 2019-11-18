Іспанія знищила Румунію у домашньому матчі відбору до Євро-2020

В рамках останнього матчу відбору до Євро-2020 у групі F збірна Румунії зазнала нищівної поразки у Мадриді.

Матч не мав жодного турнірного значення – Іспанія давно забронювала собі першу сходинку, а Румунія після домашнього фіаско у матчі проти Швеції втратила шанси на другу. Відповідно, і вболівальників на стадіон Ванда Метрополітано у Мадриді прийшло небагато, хоча через гучний інтершум та грамотну трансляцію про це було б важко здогадатись. УПЛ, вчись у людей!

"Фурія Роха" розпочала поєдинок так, ніби саме сьогодні вирішується доля виходу на Євро-2020, а Кепа вже пропустив три голи. Перший удар стався вже на 3-й хвилині, коли Сауль пробив метрів з 22-х повз лівий кут, а вже на 5-й господарі забили гол внаслідок подачі Морати та замикання у виконанні Гайї – втім, арбітр скасував взяття воріт через фол з боку Хосе. Вже за хвилину останній віддячив Альваро прекрасною передачею на лівий кут штрафного, яку нападник Атлетіко підправив під ближню стійку – Тетерушану врятував Румунію.

Іспанці не зупинялися. За дві хвилини після моменту Морати по воротах з лінії карного майданчика вистрілив Касорла – поперечина врятувала гостей! Зрештою, на 8-й хвилині фарт румунів завершився: Гайя ефектно прибрав захисника на лівому фланзі та виконав подачу в штрафний на Морено, той не зміг замкнути, але м'яч винесли прямо на Карвахаля – Дані потужно пробив у дотик, Тетерушану парирував перед собою, а Руїс тут же добив. 1:0!

Лише після цього підопічні Роберта Морено дозволили собі перевести дух, за що ледь не були покарані. На 12-й хвилині Пушкаш скористався грубою помилкою Рамоса й пробив з меж карного майданчика – Кепа парирував спочатку його постріл, а потім взяв замикання подачі з кутового у виконанні Станчу. Іспанія огризнулася хорошою атакою з фланговою передачею Карвахаля та ударом Морено, який заблокував Рус.

Середина першого тайму пройшла доволі рівно, хоча ініціатива залишалася за господарями. Найбільш цікавим епізодом з боку "Фурії Рохи" в цей період стало вривання Касорли у штрафний та паддіня у боротьбі із захисником, однак у "Екіпа Націонале" був момент покраще: на 27-й хвилині Коман прийняв м'яч у карному майданчику й був збитий Карвахалем – арбітр промовчав, хоча повтори явно говорили про порушення правил.

Здавалося, що збірна Румунії вирівняла хід зустрічі, однак перманентне володіння ініціативою з боку іспанців не могло не вилитись у другий гол. Він прилетів на 33-й хвилині після подачі Касорли з кутового, яку Морено замкнув ударом головою метрів з 12-ти під дальню стійку – 2:0. Не можна сказати, що після цього гості розклеїлися, але "Фурія Роха" і надалі атакувала, атакувала, атакувала. Зрештою, господарі влаштували розгром ще до перерви.

На 43-й хвилині наступ "віялом" з правого на лівий фланг завершився передачею Морати на край штрафного й прострілом Гайї на лінію воротарського, звідки Морено другим дотиком оформив дубль – 3:0! Ну а перед самим свистком на перерву Жерар увірвався на правий край, простріливши під удар Мораті, а Рус у спробі перервати пас зрізав м'яч у власні ворота – 4:0.

На старті другого тайму збірна Іспанії продовжила тиск на суперника. В першу чергу, господарі сподівалися на флангову гру та подачі, з перехопленням яких у румунів були проблеми. Деякий час останні трималися впевнено, але на 51-й хвилині Рамос ледь не забив п'ятий гол, замкнувши крос із глибини на дальню стійку – м'яч просвистів паралельно воротам. Така потужність в атаці розслабила оборонців "Фурії Рохи", що вилилось у провал на 54-й, коли центрбек Рус прорвався через гігантську вільну зону на побачення з Кепою – втім, завдати удару Адріан не встиг. На це одразу прилетіла відповідь від Морати, який увійшов на лівий край штрафного та прострілив з гострого кута, влучивши у каркас.

На 60-х хвилинах Роберт Морено почав знімати лідерів – замість Рамоса, Касорли та Жерара Морено вийшли Альбіоль, Алькасер та Оярсабаль. Космін Контра кинув у бій хавбеків Чічалдау, Мітріцу та Ністора, знявши Маріна, Комана та Хаджі відповідно. Велика кількість дрібних пауз на заміни, а також відсутність великого бажання з боку іспанців збили темп зустрічі, тому жодного небезпечного моменту в середині другого тайму вболівальники не побачили. З цікавих епізодів можна згадати хіба що удар Хаджі зі штрафного метрів з 25-ти, який просто нокаутував Альбіоля. Також був підкат Мартінеса на 74-й хвилині, через який Станчу не зміг пробити метрів з 10-ти, однак там арбітр зафіксував офсайд.

В останні 10 хвилин іспанці повністю захопили ініцативу, хоча дуже яскравих моментів команда Роберта Морено не створювала – було лише кілька навісів і дальній удар Пако над поперечиною. Вже перед фінальним свистком розбігався Оярсабаль, якому в компенсований час і судилося встановити остаточний рахунок зустрічі шикарним пострілом метрів з 22-х у лівий нижній кут – 5:0.

Таким чином, збірна Іспанії набрала 26 очок і завершила відбір на Євро-2020 у статусі лідера групи F. У паралельній зустрічі Норвегія перемогла Мальту, набравши 17 залікових балів і піднявшись на третю позицію, тож Румунія, маючи всього 14 пунктів в активі, опустилася на четверту сходинку.