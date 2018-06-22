ЧС-2018: Бразилія не обіграла Швейцарію через суддівську помилку?

Бразилія – Швейцарія: Неймар не розуміє, чому Сесар Рамос зарахував гол суперника

Фанати збірної Бразилії обурені діями арбітра матчу 1 туру Чемпіонату світу 2018 у групі E проти Швейцарії. Мексиканець Сесар Рамос дійсно припустився помилки, вважає екс-рефері.

Що сталось? Бразилія вела в рахунку проти Швейцарії після супергола Коутінью. На 50-й хвилині європейці несподівано зрівняли. Хавбек Хоффенхайма Стевен Цубер виграв верхову боротьбу і прошив Аліссона.

Бразилія зіграла внічию проти Швейцарії

Однак є момент, який насторожує. Перед ударом екс-гравець московського ЦСКА відштовхнувся від спини захисника збірної Бразилії Міранди. Чи був там фол?

Колишній іспанський арбітр Андухар Олівер вважає, що гол Цубера не можна було зараховувати через відвертий поштовх двома руками у спину опонента. Загалом Швейцарія завдала лише 2 прицільні удари по воротах бразильців, показавши відмінну реалізацію.

ЧС-2018: Бразилія – Швейцарія, гол Цубера – серйозна помилка судді?

Найцікавіше, що Сесар Рамос вирішив не переглядати епізод за допомогою системи VAR, незважаючи на численні прохання гравців збірної Бразилії та вагу моменту. Натомість повтори суперечливого рішення крутили на великих екранах в чаші ростовського стадіону.

"Можливо, якби я впав, суддя краще зрозумів би силу поштовху. Нічого, життя триває. Великі команди теж почали втрачати очки", – прокоментував епізод Цубером Міранда.

Інший захисник селесао Марсело вважає, що гол, який викликав полеміку, не має бути виправданням для нічиєї у матчі ЧС-2018 Бразилія – Швейцарія.

ЧС-2018: вболівальники Швейцарії випадково потрапили на окупований Донбас