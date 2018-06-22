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Німеччина – Мексика: післяматчева прес-конференція Йоахіма Львова

17 червня 21:27 951 Читать на русском
Німеччина – Мексика: післяматчева прес-конференція Йоахіма Львова
Йоахім Льов / Фото: соціальні мережі

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов поділився враженнями від поразки в матчі із Мексикою.

"Звісно, ми розчаровані. Для нас це абсолютно незвична ситуація. Практично на всіх попередніх турнірах ми вигравали перший матч. Зараз потрібно винести уроки з цієї гри. Далі буде краще.

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У першому таймі ми грали погано, це треба визнати. Погано грали у відкритих зонах, було багато втрат м'яча. Тому ми повинні були бігати набагато більше, ніж суперник. У другому таймі Мексика захищалася дуже глибоко, але у нас було більше гольових моментів.

Ми розчаровані, але завтра починається підготовка до наступного матчу. Проаналізуємо цю гру. Ми не змінюємо плани, розвиваємо наші сильні сторони. Нам потрібно вдосконалюватися. У декількох попередніх матчах ми теж не проявляли свої найкращі якості", – цитує Льова Sports.ru.

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ЧС-2018 1 тур

Німеччина - Мексика: Неділя 17 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
0 : 1
Мексика
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ЧС 2018 Німеччина Німеччина Німеччина - Мексика Йоахім Льов Йоахім Льов
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