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Шахтар офіційно підтвердив перехід Фернандо Педро

16 червня 19:26 9141 Читать на русском
Шахтар офіційно підтвердив перехід Фернандо Педро
Фернандо Педро / ФК Шахтар

Донецький Шахтар завершив трансфер екс-нападника Палмейраса Фернандо Педро та уклав із бразильцем довготерміновий контракт.

19-річний форвард підписав контракт із Шахтарем, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Фернандо Педро уклав із "гірниками" угоду на 5 років. Інші деталі контракту та фінансові подробиці трансферу наразі залишаються невідомими. Раніше повідомлялося, що перехід юного нападника може коштувати Шахтарю 5,5 млн євро.

У минулому сезоні Фернандо Педро став найкращим бомбардиром молодіжного складу Палмейраса. У чемпіонаті штату Сан-Паулу (U-20) він забив 13 м'ячів. Ще 2 матчі він провів за першу команду в 2018 році. Форвард також отримав виклик до збірної Бразилії U-20.

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