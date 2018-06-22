ЧС-2018 Коста-Ріка – Сербія: Коларов геніальним штрафним приніс балканцям перемогу

Коста-Ріка і Сербія зіграли у 1 турі чемпіонату світу 2018 у групі E. Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Коста-Ріка – Сербія стартував о 15:00 за київським часом. У першому таймі команди голів не забивали, а в дебюті другої половини гри відзначився Коларов.

Коста-Ріка – Сербія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Серби дуже активно розпочали гру та вже на 2-й хвилині отримали право на кутовий удар. Льяїч гостро виконав стандарт, але костариканці зуміла винести сферу подалі. Підопічні Оскара Раміреса намагались не притискатись до власних воріт та виходити у швидкі контратаки, однак першу небезпеку біля воріт балканців також створили завдяки стандарту. Після розіграшу кутового м'яч був переадресований на дальню стійку, а Гонсалес з вбивчої позиції не поцілив у кут воріт.

Ближче до середини першого тайму Коста-Ріка закрилась на власній половині поля, а серби ніяк не могли подолати оборонні редути номінальних господарів, хоча й атакували дуже завзято. Лише на 27-й хвилині Коларов виконав дальню передачу на Мілінковіча-Савіча в чужий штрафний майданчик, а той, вийшовши на рандеву з Навасом, пробив дуже слабо та прямісінько у голкіпера. В кінці першого таймі зірка Лаціо ефектно намагався забити ударом ножицями, але цього разу лайнсмен зафіксував офсайд.

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Попри перевагу у володінні м'ячем (66% проти 34%) серби завдали у перші 45 хвилин лише 3 удари по воротах, раз влучивши у ствір.

Після перерви підопічні Младена Крстаїча збільшили тиск на ворота Коста-Ріки та могли відкривати рахунок на 50-й хвилині гри. Мілінковіч-Савіч вивів Мітровіча на побачення з Кейлором Навасом, але форвард збірної Сербії влучив у ногу голкіперу Реала. А ось вже через сім хвилин неймовірний Навас не зумів врятувати свою команду від пропущеного гола. Серби заробили право на виконання штрафного удару, до м'яча підійшов Коларов та ідеально пробив у дев'ятку воріт.

На 76-й хвилині серби могли подвоїти перевагу в рахунку. Тадіч виконав прострільну передачу, а Навас не дотягнувся до м'яча та дезорієнтував Костіча, який не забив у порожні ворота.

До кінця матчу Коста-Ріка так і не зуміла створити бодай один гідний момент для взяття воріт. Сербія здобуває заслужену перемогу та очолює групу E. Бразилія та Швейцарія зіграють трохи пізніше.

ЧС-2018. Група E, 1 тур

Коста-Ріка – Сербія – 0:1

Гол: Коларов, 57