Палкін: Сподіваємось, що Майкон досягне рівня Фреда

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував перехід півзахисника Майкона.

"За Майконом ми спостерігали близько року. Іще взимку розуміли, що Фред від нас піде, тому завчасно домовилися з Корінтіансом щодо трансферу, а вже сьогодні поставили підписи під контрактом. Майкон є одним з найкращих та найталановитіших футболістів на цій позиції в Бразилії, навіть можна сказати, найкращим.

Майкон офіційно став гравцем Шахтаря

Він постійно грає в збірній Бразилії U20, у свої 20 років провів понад 80 матчів за основну команду Корінтіанса, що свідчить про його великий талант і серйозні перспективи. Фахівці порівнюють його з Фредом, а ми віримо, що Майкон досягне рівня Фреда й, можливо, стане ще сильнішим. Тож, я повторюся, ми покладаємо на футболіста надії та бачимо, що в нього великі перспективи", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.