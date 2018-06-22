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Палкін: Сподіваємось, що Майкон досягне рівня Фреда

17 червня 20:28 735 Читать на русском
Палкін: Сподіваємось, що Майкон досягне рівня Фреда
Майкон та Сергій Палкін / ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував перехід півзахисника Майкона.

"За Майконом ми спостерігали близько року. Іще взимку розуміли, що Фред від нас піде, тому завчасно домовилися з Корінтіансом щодо трансферу, а вже сьогодні поставили підписи під контрактом. Майкон є одним з найкращих та найталановитіших футболістів на цій позиції в Бразилії, навіть можна сказати, найкращим.

Майкон офіційно став гравцем Шахтаря

Він постійно грає в збірній Бразилії U20, у свої 20 років провів понад 80 матчів за основну команду Корінтіанса, що свідчить про його великий талант і серйозні перспективи. Фахівці порівнюють його з Фредом, а ми віримо, що Майкон досягне рівня Фреда й, можливо, стане ще сильнішим. Тож, я повторюся, ми покладаємо на футболіста надії та бачимо, що в нього великі перспективи", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

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