ЧС-2018 Німеччина – Мексика: сексуальний футбол, повне фіаско Льова і заявка на сенсацію турніру

Німеччина і Мексика зіграли матч 1 туру Чемпіонату світу 2018 у групі F. Звіт і рахунок матчу читайте на "Футбол 24".

Матч Німеччина – Мексика стартує о 18:00 за київським часом. У цій же групі грають Південна Корея і Швеція. Мексика відкрила рахунок у зустрічі.

Німеччина – Мексика – відео гола

Команди почали дуже агресивно і як два топи на рівних. Уже на 57-й секунді Мексика мала забивати. Швидку атаку з пасами в дотик завершував Лосано, але його постріл встиг заблокувати захисник. Німці відповіли через 2 хвилини. Вернера також по флангу вивели майже у воротарський, але тут уже прицільний удар не вийшов. На 10-й Ектор Еррера добротно приклався здалеку – Нойєр намертво виловив. За 5 хвилин Айяла ледь не зрізав подачу Кімміха у свої ворота, а після кутового Дракслер також спробував щастя здалеку – Очоа на місці.

Чічаріто двічі поспіль запоров вигідні контратаки (Бундестім давала надто багато простору, а в окремих моментах просто обрізалась), а німці в цей час стали робити ставку на дальні удари. Стартовий темп практично не зменшувався, і глядачі не могли нарікати на відсутність моментів. Вела також мав безліч часу і місця в швидких контрах, але в обох випадках знаходив пасом суперника. Якби Мексика була б класнішою командою у реалізації, кілька голів у ворота команди Льова влетіло б неодмінно.

Німеччина – Мексика: ОНЛАЙН-трансляція

На 35-й хвилині після чергового провалу Німеччини в захисті Чічаріто та Лосано за допомогою широкої стіночки довели справу до гола. Минуло 3 хвилини, і Кроос зі штрафного бабахнув у поперечину від рук Очоа. Тайм завершувався ударом Вели після ще однієї масованої і швидкої контратаки. Мексиканці виграли за підсумком стартових 45 хвилин цілком заслужено.

Перший хороший момент після перерви стався на 55-й хвилині. Дракслер з рикошетом від захисника ледь не знайшов для м'яча шлях у ворота. Мексиканці дещо затаїлись у захисті, але свій шанс на контратаці отримали на 57-й. Чічаріто та Вела удвох опинились праворуч проти одного захисника, однак не зуміли розіграти дуже перспективну атаку через поганий останній пас Хав'єра Ернандеса. Після години ігрового часу Льов наважився на оригінальне рішення. Замість опорного хавбека Хедіри випустив атакувального Ройса, перевівши Озіла трохи глибше в центр поля.

Швеція – Південна Корея: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

На 65-й ще дивнішу комбінацію розіграли захисники Баварії. Центральний Боатенг справа навісив на Кімміха, який з флангу змістився на позицію центрфорварда, але ударом через себе перекинув ворота. Незабаром Вернер з меж воротарського пробив також вище. Мексиканці вирішили погасити запал Німеччини історичною заміною. Рафа Маркес у свої 39 років повторив фантастичний рекорд – зіграв на 5-му чемпіонаті світу. Льов же ще більше пішов у ва-банк. Замість лівого захисника Платенхардта, який провів не найкращий матч, вийшов другий форвард Маріо Гомес.

Німці знову почали провалюватись у захисті та центрі поля. Почали виникати більше розривів між лініями чинних чемпіонів світу. Одну контру 3 у 2 "ацтеки" запороли через невдалий пас Рауля Хіменеса, іншу трохи невлучним даром завершив Лаюн. Той же Хіменес ледь не привіз собі гол раптовим падінням у центрі поля, але німці на нервах не зуміли віддати ключовий пас. За 3 хвилини до кінця основного часу Гомес з кількох метрів ледь не забив свій класичний гол головою – вище. У наступній атаці Маріо не розібрався також у межах воротарського, а Брандт на добиванні мінімально схибив дальнім ударом.

Тренерська поразка тренера-чемпіона

Йоахім Льов завжди виводив Німеччину як мінімум в 1/2 фіналу чемпіонатів світу та Європи. Однак цього разу примудрився згадати темні часи далекого минулого. Востаннє Німеччина не виграла стартовий матч на Чемпіонаті світу 36 років тому. На ЧС-1982 збірна ФРН програла Алжиру 1:2. Цікаво, що тоді Бундесмашина і так вийшла у фінал, де програла Італії.

Льов в останній момент випустив 26-річного дебютанта ЧС Марвіна Платтенхардта в основі замість Ектора. І саме фланги стали однією з найслабших ланок чемпіонів світу. Лівий захисник Герти нічого не вносив у напад, але губився в обороні. Крила Мексики працювали так, ніби проти "Ель Трі" грав суперник з Північної Америки, а не світовий гігант.

Ставка на Месута Озіла – так само в кошик для сміття. Марко Ройс після заміни був не надто небезпечнішим, але виглядав не так провально. Відсутність Лероя Сане в заявці? О так, цій команді ветеранів не вистачало молодого духу. Тепер Льову пригадають і хавбека Манчестер Сіті. 32-річний Маріо Гомес втратив 2 вбивчих моменти, але він не винен. Винен Льов, який продовжує вірити у своїх старих коней. Щось потрібно міняти – вигукували німецькі ЗМІ і фанати після непереконливої серії спарингів. Тепер вони кричатимуть.

Сексуальний футбол по-мексиканськи

Якщо й була в цьому матчі команда, яка змусила кайфувати, то це Мексика. Зробити таке посміховисько з центральної зони Хуммельса, Боатенга, Крооса і Хедіри, розривати фланги. Зізнайтесь, такого ви від них не чекали. "Ель Трі" цілком награли і на розгромну перемогу. але безжально тринькали моменти. Скільки було випадів, коли кількість мексиканців переважала німців, але атаку не доводили навіть до удару? Однак не менше було й крутих моментів. Дивіться, Німеччина ніби й пробивала по воротах вдвічі більше, але все це було якось натужно, мало продумано і не сексуально.

До речі, про це. А що ж це за секретне зілля підмішували гравцям скандальні 30 повій перед Мундіалем, що зараз Мексика грає настільки зухвало і непристойно швидко навіть проти фаворита? Команда Осоріо стає головним претендентом на сенсацію турніру після стартових матчів, погодьтесь! Якщо Ісландія зіграла внічию з Аргентиною завдяки автобусам, то мексиканці абсолютно заслужили 3 очки своєї натхненною грою, від якої неможливо відірватись.

Héctor Herrera for #MEX vs. #GER :



• Most passes (37)

• Most tackles won (7)

• Most take-ons completed (6)

• Most fouls committed (4)

• Most fouls won (3)



What a performance. pic.twitter.com/4IP8MAuOva — FIFA WORLD CUP 2018 (@WorldCupClimax) 17 червня 2018 р. Ектор Еррера в матчі Німеччина – Мексика: найбільше пасів (37), відборів (7) і зароблених фолів (4)

Цікаві факти

За останні 12 мундіалів чинні чемпіони світу виграли лише 3 свої стартові матчі.

Гільєрмо Очоа став лише 2-м в історії ЧС воротарем, хто не пропустив від Німеччини і Бразилії. Першим був поляк Ян Томашевскі.

39-річний Рафа Маркес зіграв на 5-му Чемпіонаті світу (2002-2018). Це історичний рекорд, який мексиканець розділив із земляком Антоніо Карбахалем (1950-1966) і німцем Лотаром Маттеусом (1982-1998).

Німеччина не виграє матч Кубка світу, в якому програла перший тайм, 44 роки.

Мексика – 3-я команда в історії за кількістю голів на контратаках під час Кубка світу (92). Більше тільки у... Німеччини (122) та Бразилії (102).

Німеччина – перша за 12 років команда Мундіалю, яка не змогла забити гол, пробивши 25 разів по воротах суперника. У Португалії було навіть більше (27) проти Англії на ЧС-2006, але тоді все завершилось 0:0.

ЧС-2018. Група F, 1 тур

Німеччина – Мексика – 0:1

Гол: Лосано, 35