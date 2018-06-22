Олексій Шевченко став гравцем Шахтаря

Шахтар підписав колишнього голкіпера Карпат Олексія Шевченка.

Керівництво Шахтаря уклало угоду з Шевченком на 5 років, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Це великий виклик для мене. Стати частиною Шахтаря – щастя і висока відповідальність. Я радий бути в команді чемпіонів. Кожен футболіст мріє грати в найкращому клубі своєї країни, і я не виняток.

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Шахтар щорічно гідно виступає на євроарені, внутрішні трофеї. Думаю, це величезний крок у кар'єрі. Мої найкращі матчі, впевнений, ще попереду", – прокоментував трансфер 26-річний голкіпер.

Раніше Шевченко виступав за запорізький Металург, Говерлу, Олімпік, Зорю, Карпати, грузинські Торпедо (Кутаїсі) і Ділу (Горі). Провів вісім матчів за молодіжну збірну України.