ЧС-2018 Бразилія – Швейцарія: "селесао" рано відпустили гру, а швейцарці – майстри трансформацій

Збірна Бразилії у матчі 1-го туру групи Е оступилася у матчі проти Швейцарії, яка на гол Коутінью у першому таймі відповіла голом Цубера у другому.

Бразилія почала перший тайм так, ніби розгромно-переможний матч проти Австрії досі не завершився. До 20-ї хвилини "пентакампеони" контролювали м'яч близько 60 відсотків ігрового часу, особливо зосереджуючи свою увагу на грі через фланги. Неймар, Марсело, Паулінью та Вілліан раз за разом вривалися у вільні зони на краю штрафного, розриваючи інертних швейцарців на індивідуальних діях.

Так довго продовжуватися не могло, і, зрештою, бразильці відкрили рахунок. На 20-й хвилині Марсело виконав чергову передачу у штрафний, а захисники в черговий раз її винесли – однак не дуже далеко. М'яч відлетів на лінію штрафного до Коутінью, а той у фірмовому стилі пробив у дальню дев'ятку. М'яч від стійки залетів у ворота – 1:0!

Бразильці ще кілька хвилин йшли вперед за інерцією, однак потім заспокоїлися. Швейцарці взяли себе в руки, створюючи чисельну більшість у центрі поля та граючи проти лідерів Бразилії все більш жорстко. До реальних моментів така тактика у першому таймі не призвела, однак швейцарці стали все частіше входити у штрафний та навантажувати оборону суперника зі стандартів. Кінцівка тайма взагалі залишилась за Швейцарією, однак забити вона так і не змогла. Натомість, вона могла пропустити, однак Тьягу Сілва на 45+2 хвилині після подачі з кутового пробив трохи вище воріт.

Бразилія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Другий тайм облив Бразилію з холодного душу. Швейцарці заробили кутовий, і на 50-й хвилині Цубер замкнув подачу, забивши з кількох метрів. Так, перед цим він трохи підштовхнув Міранду, однак те, що швейцарці явно стали робити ставку на стандарти, було помітно ще з кінця першого тайму.

Бразилія пішла у атаку, однак до 70-х хвилин не створила нічого класного. Швейцарці гарно оборонялися, граючи максиально жорстко та не шкодуючи ні суперників, ні себе. Тим не менш, бразильці проявляли клас. На 70-й хвилині Коутінью технічно зупинив м'яч у штрафному майданчику і другим дотиком пробив у дальній кут – трохи не влучно! Через три хвилини Аканджи завалив на газон Жезуса у власному штрафному, але арбітр не побачив там пенальті. На 80-й поруч з каркасом воріт пробивав Фірміно, а на 90-й Зоммер парирував його ж удар з нижнього кута. Міранда пробивав з кутового вище, Неймар закидував зі штрафних, швейцарці іноді відповідали контратаками – однак рахунок так і не змінився. Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

Таким чином, у групі Е лідирує з трьома очками Сербія, а Швейцарія з Бразилією йдуть за нею. Замикає квартет Коста-Ріка.

Бразилія відпустила гру, яку ще навіть не взяла

Бразильці почали матч саме так, як має починати головний фаворит чемпіонату світу-2018. В якийсь момент навіть здалося, що інтрига на Мундіалі вмерла, адже на фоні непереконливих виступів Франції, Німеччини, Аргентини та Іспанії бразильскі мережива навколо штрафного майданчика швейцарців виглядали неймовірно потужно. На 25 хвилину "селесао" тримали м'яч протягом 59% ігрового часу і виконали 153 точні передачі із 173 (проти швейцарських 142 загалом). Швейцарці зовсім не навантажували Бразилію, яка до 25 хвилини виконала аж один відбір. Гол Коутінью лише підкреслював іншопланетність бразильців.

Бразилія – Швейцарія: Коутінью – найкращий гравець матчу

Однак, удар Феліпе був лише четвертим пострілом бразильців на той момент і лише другим, який полетів у площину. Останній показник не змінювався до самого завершення першого тайму, та й у другому бразильці лише три рази змусили Зоммера вступати у гру. Бразильці заспокоїлися, вже наприкінці першого тайму поступаючись Швейцарії за відсотком володіння м'ячем. Вони стали грати по результату, вважаючи що суперник піде відігруватися всіма силами – однак він обрав зовсім іншу модель гри.

Коли ж він відігрався – виявилося, що Бразилія не може повернутися у гру. Лише на останніх хвилинах, коли Швейцарія втомилася, а з чужого штрафного не виходили навіть центральні захисники "селесао", Бразилія стала створювати моменти – але навіть за умов такої навали кількість ударів у площину не перевищила чотирьох.

Бразилія не дотиснула Швейцарію у першому таймі, давши їй підлаштуватися, а коли з'явилася потреба забивати ще – підлаштовуватись довелося вже бразильцям. "Не вийшло, не фартонуло" (с).

Швейцарія змогла трансформуватися й змусила грати бразильців за своїми правилами

Збірна Швейцарії повністю провалила старт першого тайму. Віддавши ініціативу та намагаючись грати персонально проти ключових гравців, а також тримаючи компактність, Петковіч не розрахував кількість цих лідерів, їх націленість на атаку та індивідуальні якості. Марсело, Каземіро та Паулінью піднімалися повище й разом з партнерами брали суперника у трикутники, а Неймар на елементарному дриблінгу проривав оборону, збирав стандарти й руйнував чіткість оборонної побудови. Зрештою, це призвело до голу, який можна було забивати не лише прямим ударом і не лише Коутінью.

Бразилія – Швейцарія: Неймар кардинально змінив імідж перед матчем

Після голу швейцарці змінили модель. Абсолютно самотні та ізольовані Шакірі, Сеферовіч та Цубер стали відтягуватись у центр, шукаючи м'яч там. Бразильці на той момент і так перестали ломитися зі всіх шпарин, що до 30-х хвилин дозволило Швейцарії отримати більшість у центрі поля. Характерний епізод стався на 22-й хвилині – вже через дві хвилини після голу.

Не завжди такий футбол працював на відмінно – швейцарці також помилялися. Так, наприклад, крайній півзахисник тут не зберіг компактність і відкрив зону Фернандіньо, однак все одно він далеко не пройшов би – перед штрафним був вільний захисник. Ферні довелося бити здалеку – вище воріт.

Свої помилки вони компенсували максимально жорсткою грою – настільки жорсткою, що Джемаїлі ледь сам не травмувався у другому таймі. Це розривало гру, не даючи їй набрати сталої динаміки, а для для куражних і технічних бразильців це дуже невигідний варіант розвитку подій. Неймар же взагалі накульгував вже після першого тайму.

ЧС-2018: Бразилія не обіграла Швейцарію через суддівську помилку?

По такій грі важливе значення приймають стандарти – і тут швейцарці зіграли як слід. Вони провели 13 стандартів, в яких повністю реалізували свою фізичну міць (навіть мініатюрний Шакірі має величезну мускулатуру). Разом із жорсткою грою за межами правил це й дало результат – Цубер підштовхнув Міранду і забив головою з метру.

Бразильські фланги провалили матч

Першочерговою задумкою Тіте було максимальне залучення своїх талановитих футболістів до ігрових епізодів. До голу це працювало – Вілліан та Даніло справа або Марсело з Неймаром/Коутінью зліва регулярно виходили вперед, маючи гігантські зони й реалізовуючи перевагу в техніці та підтримці. В обороні вони також грали відповідально, не дозволяючи швейцарцям отримати свободу дій.

Після голу все змінилося. Так, на 34-й хвилині, коли атакуючі гравці збірної Бразилії почали пресингувати центральних захисників, Вілліан не перекривав передачу на фланг (хоча тут можна говорити про загальний провальний пресинг).

Марсело в середині другого тайму почав забувати повертатися з атаки, дозволяючи швидкісному та технічному Шакірі (який має шалений удар) залишитися проти Міранди один в один. Тоді Марсело врятувала занадто жорстка передача на вінгера, який змушений був пригальмувати.

Дії Вілліана, Неймара, Марсело та Даніло були занадто прогнозовані. Швейцарці не завжди їх зупиняли – взнаки давався індивідуальний клас бразильців – однак в більшості епізодів бразильці не зробили нічого нестандартного. І в першу чергу це стосується флангів.

Таким чином, збірна Бразилії після шикарного стартового відрізку, коли вдалося забити гол, сама віддала матч Швейцарії. Її організація гри втратила стрункість через недисциплінованість та відсутність нестандартних рішень, чому дуже сприяла гнучкість та жорстка гра швейцарців. Бразилія залишається фаворитом чемпіонату світу-2018, однак лише за умови стабільного тиску на суперника.

Прев'ю ЧС-2018, група E: Бразилія, Швейцарія, Коста-Ріка, Сербія – все, що треба знати

Чемпіонат світу-2018, група Е

Бразилія – Швейцарія – 1:1

Голи: Коутінью, 20 – Цубер, 50