Головні новини футболу 14 серпня: Динамо пройшло Славію у кваліфікації ЛЧ, Жилмар несподівано покинув ФК Львів

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 14 серпня.

Динамо пройшло Славію в кваліфікації ЛЧ

Київське Динамо здолало чеську Славію у матчі-відповіді 3-го раунда кваліфікації Ліги чемпіонів та пробилось у плей-офф. Дивіться відео голів та огляд матчу. Наступним суперником віце-чемпіонів України на шляху до групового етапу стане амстердамський Аякс, який розтрощив Стандард. Олександр Хацевич вже оцінив силу нідерландської команди.

ПАОК Хачеріді та Шахова вибив з Ліги чемпіонів московський Спартак, а БАТЕ пройшло Карабах. Селтік доволі несподівано спіткнувся на АЕКУ, тоді як Астана Григорчука не зуміла пройти загребське Динамо.

Жилмар несподівано покинув Львів

ФК Львів припинив співпрацю із бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілвою. Клуб отримав листа від ФФУ, в якому зазначалося про неможливість зайняття Жилмаром посади наставника команди через відсутність відповідної ліцензії.

Генеральний директор ФК Львів Андрій Паньків заявив, що ситуація з відставкою Жилмара стала для клубу повною несподіванкою.

Маліновський продовжив контракт з Генком

Український півзахисник Генка Руслан Маліновський поставив підпис під новою угодою з бельгійським Генком до 2022 року. У нинішньому сезоні півзахисник збірної України зіграв 5 матчів за свій клуб, в яких відзначився 5 голами і 2 асистами.

До слова, ще один українець у чемпіонаті Бельгії Євген Макаренко потрапив у символічну збірну туру. Захисник Андерлехта вразив місцеві ЗМІ у матчі проти Шарлеруа.