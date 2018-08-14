Динамо – Славія: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу своєї команди над празькою Славією у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"Важка гра, обидві гри були важкими. Здається, що команди грали у простий футбол, але було складно. Наша команда вміє терпіти, вичікувати на свій шанс. Добре, що перемогли, цей успіх наближає нас до групового етапу Ліги чемпіонів.

Динамо – Славія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Наступний суперник? Аякс – на папері більш сильніший клуб за Стандард, але у першому матчі бельгійці продемонстрували, що також добре грають. Хто пройде далі – той і є більш гідним суперником, з ним і будемо грати.

Початок був за нами, ми контролювали гру. А після забитого м'яча почали більше грати поперек поля і назад, самі розвертали себе до власних воріт. На футбольному полі треба більше ризикувати – пасувати вперед. А поперечні передачі навпаки ускладнюють вихід з оборони.

До якої гри готувалися – така й була. Футбол Славії не змінюється. У першому таймі ми дозволяли легко доставляти м'яч з флангів, а в другому перелаштувалися і нейтралізували цей козир суперника.

Динамо перемогло Славію та пробилось у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Чому Буяльський залишився в запасі? Ми старалися більше контролювати м'яч, і в цьому компоненті Шепелєв кращий за нього. Також ми знали, що буде багато силової боротьби, а в таких умовах вже Сидорчук і Гармаш комфортніше себе почувають, ніж Віталій. До того ж, Буяльський отримав незначне ушкодження, тому ризикувати не було сенсу.

Коли вийдуть на поле новачки? Супряга тренується індивідуально. Після юнацького Євро в нього була травма, тому йому знадобиться 10-12 днів на відновлення. Буено працює в загальній групі, але у важливих матчах я поки що довіряю гравцям, які вже давно з нами", – сказав Хацкевич.