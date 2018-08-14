Жилмар залишив Львів

ФК Львів припинив співпрацю із бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілвою.

Керівництво львівського клубу отримало заяву тренера про відставку, контракт розірвано за згодою сторін, повідомляє прес-служба Львова.

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Вчора ФК Львів отримав офіційний лист від ФФУ, в якому зазначається про неможливість зайняття Жилмаром посади наставника команди. Справа в тому, що у бразильця є лише тренерська ліцензія категорії А, а щоб тренувати клуб УПЛ необхідно мати ліцензію тренера PRO.