Главные новости футбола 14 августа: Динамо прошло Славию в квалификации ЛЧ, Жилмар неожиданно покинул ФК Львов

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 августа.

Динамо прошло Славию в квалификации ЛЧ

Киевское Динамо одолело чешскую Славию в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов и пробилось в плей-офф. Смотрите видео голов и обзор матча. Следующим соперником вице-чемпионов Украины на пути в групповой этап станет амстердамский Аякс, который разбил Стандард. Александр Хацевич уже оценил силу нидерландской команды.

ПАОК Хачериди и Шахова выбил из Лиги чемпионов московский Спартак, а БАТЭ прошло Карабах. Селтик довольно неожиданно споткнулся на АЕКу, тогда как Астана Григорчука не сумела пройти загребское Динамо.

Жилмар неожиданно покинул ФК Львов

ФК Львов прекратил сотрудничество с бразильским тренером Жилмаром Тадеу да Силвой. Клуб получил письмо от ФФУ, в котором отмечалось о невозможности занятия Жилмаром должности наставника команды из-за отсутствия соответствующей лицензии.

Генеральный директор ФК Львов Андрей Панькив заявил, что ситуация с отставкой Жилмара стала для клуба полной неожиданностью.

Малиновский продлил контракт с Генком

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский поставил подпись под новым соглашением с бельгийским Генк до 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник сборной Украины сыграл 5 матчей за свой клуб, в которых отметился 5 голами и 2 ассистами.

К слову, еще один украинец в чемпионате Бельгии Евгений Макаренко попал в символическую сборную тура. Защитник Андерлехта поразил местные СМИ в матче против Шарлеруа.